Чеська компанія продавала Україні китайські дрони з націнкою у 20 разів, — ЗМІ

Чеська компанія Reactive Drone потрапила в центр уваги правоохоронців через продаж дронів Україні за надзвичайно завищеними цінами. Слідство звинувачує компанію та її керівництво в ухиленні від сплати податків і виведенні сотень мільйонів крон за кордон.

Як повідомляє iRozhlas із посиланням на розслідування Radiožurnál, Reactive Drone, яка займається постачанням безпілотних літальних апаратів та супутніх аксесуарів, заборгувала державі щонайменше 130 мільйонів крон податків. Ця заборгованість виникла після того, як компанія продавала українській армії китайські дрони з величезною націнкою. За даними слідства, компанія придбала дрони приблизно за 36 мільйонів крон, а перепродала їх Україні за 692 мільйони крон, що майже у двадцять разів перевищує первісну вартість.

Детективи наголошують, що сама маржа перепродажу не є злочином, проте насторожує подальше використання отриманих коштів. За інформацією правоохоронців, більшу частину прибутку — майже 638 мільйонів крон — компанія перерахувала на банківські рахунки в Китаї, уникнувши сплати податку на прибуток у Чехії.

У зв’язку з цим Генерального директора Reactive Drone та головного бухгалтера компанії було офіційно звинувачено в ухиленні від оподаткування. Слідство встановило, що керівництво компанії намагалося зменшити оподатковувану базу за допомогою фіктивних накладних на товари, яких фактично не було отримано. Отже, компанія могла значно зменшити податкові виплати державі.

Офіційна штаб-квартира компанії розташована в багатоповерховому житловому будинку в празькому районі Черний Міст. Проте це лише віртуальний офіс: жителі будинку не знають компанію або її представників, а контактні номери, які вказані як зв’язок із Reactive Drone, не працюють.

За даними декількох джерел, у 2023 році компанія продавала дрони Україні приблизно в десять разів дорожче за закупівельну ціну, а у 2024 році – уже у двадцять разів дорожче.

Поліція провела масштабний рейд у зв’язку зі справою, під час якого було вилучено бухгалтерську документацію, електронні дані та інші матеріальні докази. У співпраці з Фінансово-аналітичним управлінням та Генеральним фінансовим управлінням правоохоронці заблокували на рахунках компанії приблизно 384 мільйони крон у чеських кронах та доларах. У пресрелізі поліції зазначено, що завдяки цим коштам державні збитки можуть бути відшкодовані в повному обсязі.

Наразі генеральний директор компанії перебуває під вартою, його бухгалтерка визнала провину та також утримується під арештом. Адвокат керівника поки не дав коментарів через відсутність дозволу клієнта, а Міністерство оборони України не надало відповіді на журналістські запити.

