Почему "позорная" война СССР с Финляндией похожа на вторжение РФ в Украину: "Блицкриг" и стертые города

26 ноября 1939 года — день, когда Советский Союз устроил провокацию на границе с Финляндией. Через четыре дня, 30 ноября, коммунисты начали Зимнюю войну. Москва надеялась победить финнов в течение 20 дней, но вместо этого воевала в пять раз дольше. Какие параллели с вторжением в Украину просматриваются в событиях почти столетней давности?

Советский Союз пытался захватить территорию Финляндии и получить больше земли к северу от тогдашнего Ленинграда (сегодня — Санкт-Петербург). Для этого устроили фальшивый обстрел, затем состоялось вторжение и тогда же появилась фейковая "республика". Украинцы при этом могут вспомнить создание "ДНР-ЛНР", оккупацию Крыма, а затем — вторжение под предлогом защиты "народов Донбасса" от якобы обстрелов украинцев. Фокус собрал основные события советско-финской "Зимней войны", поскольку она должна была длиться, условно, "три дня", а продолжается уже четыре года.

Финляндия и СССР — как началась Зимняя война

До начала советского вторжения в Финляндии установилась устойчивая политическая система, в которой власть взяла под контроль экономику и не давала развернуться крайним партиям — коммунистам и праворадикалам, рассказало "BBC-Украина". Москва не могла политически влиять, но намерений оккупировать соседнюю страну не забыла. Повод для вторжения устроили 26 ноября 1939 года: СССР обвинил Финляндию в обстреле в районе города Майнила (российская территория). Коммунисты заявили, что якобы финны осуществили артиллерийский выстрел и убили трех советских солдат. В Хельсинки предлагали провести совместное расследование инцидента, но это предложение отвергли.

30 ноября 1939 года СССР начала боевые действия против Финляндии. Уже через день, 1 декабря, в городе Терийоки (теперь — Зеленодольск) агенты коммунистов провозгласили "Финскую Демократическую Республику", которую возглавило марионеточное правительство Отто Куусинен. Тем временем начались бои: страна со 170-миллионным населением атаковала страну с трехмиллионным населением, обвинив ее в агрессивном "нападении".

Каково соотношение сил на момент начала Зимней войны:

Финляндия — 35-тысячная армия, но провели мобилизацию и армия выросла до 300 тыс. солдат;

СССР — во вторжении приняли участие сперва 425-500 тыс. военных, затем группировку увеличили до 760 тыс.

Соотношение армии финнов и армии СССР — 1 к 1,4. Для сравнения, соотношение полной численности ВСУ и ВС РФ по состоянию на февраль 2022 года — 196 тыс. к 900 тыс., то есть 1 к 4,6. При этом именно для вторжения Москва собрала 180-200 тыс. военных.

Ход советско-финской войны и линия "Маннергейма"

Согласно планам СССР, Финляндия должна была бы упасть в течение 20 дней и Зимняя война закончилась бы еще до Нового года. Советские генералы планировали 21 декабря "подарить" соседнюю страну лидеру СССР Иосифу Сталину — по случаю дня рождения. Вместо этого боевые действия продолжались 104 дня, захватили всю зиму и завершились 13 марта 1940 года.

"Военная кампания в Финляндии стала для Красной армии позорной", — подчеркнуло BBC.

В первые дни вторжения СССР финскую армию возглавил бывший генерал армии Российской Империи Карл Густав Маннергейм. С 1930 года он возглавлял Государственный оборонный комитет и при его поддержке на Карельском перешейке, опасаясь нападения СССР, построили линию обороны. Фортификации, которые получили название "линия Маннергейма", состояли из сети оборонительных точек (ДОТов), блиндажей, траншей, заграждений. Объекты скрыли в особенностях рельефа, перекрывали ключевые точки, и они пригодились во время Зимней войны.

Финляндия и СССР — колючая проволока и бетонные столбы на "линии Манергейма" Фото: Из открытых источников

Финляндия и СССР — "линия Манергейма" Фото: Из открытых источников

СССР начала продвижение от границ Финляндии в Карелии, параллельно проводя массированные бомбардировки городов. В руинах стояла столица Хельсинки и другие крупные населенные пункты: женщины и дети эвакуировались в безопасные места. Тем временем финны мобилизовались и совместно выступили против советской армии.

Финляндия и СССР — руины Хельсинки во время Зимней войны Фото: YLE

В Москве планировали провести "Блицкриг" и уже через 20 дней праздновать победу. Однако советские солдаты натолкнулись на сопротивление, но при этом были одеты в летнюю форму, не имели белых маскхалатов и лыж, и были не подготовлены к войне в условиях зимы. Кроме того, финны использовали "коктейли Молотова", действовали снайперы, которые знали местность лучше оккупантов. Внешняя поддержка — это дипломатия от Британии, Франции и США, и помощь оружием от других скандинавских стран.

Итоги Зимней войны

В итоге в течение 104-дневной Зимней войны финская армия потеряла 26 тыс. солдат, а советская — более 126 тыс. (еще 200 тыс. получили ранения, а 6 тыс. попали в плен). Впрочем, по итогам Второй мировой войны союзники позволили СССР аннексировать часть Финляндии. Коммунисты присоединили к РФ три региона: Карелию (31 тыс. кв. км), область Салла (8 тыс. кв. км) и Петсамо (9 тыс. кв. км).

Финляндия и СССР — какую площадь оккупировала Москва после Зимней войны Фото: DeepState

Финляндия, Украина и современная Россия

86 лет назад Советский Союз, имея 170 млн населения, напал на Финляндию, в которой жило 3 млн человек. 26-30 ноября можно вспомнить подвиг финнов, которые самостоятельно выстояли против советско-российской армии, помнят об этом и поддерживают намерения Украины выстоять в борьбе с РФ.