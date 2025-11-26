Чому "ганебна" війна СРСР з Фінляндією схожа на вторгнення РФ в Україну: "Бліцкриг" та стерті міста
26 листопада 1939 року — день, коли Радянський Союз влаштував провокацію на кордоні з Фінляндією. Через чотири дні, 30 листопада, комуністи почали Зимову війну. Москва сподівалась перемогти фінів протягом 20 днів, але натомість воювала у п'ять разів довше. Які паралелі з вторгненням в Україну проглядаються у подіях майже сторічної давнини?
Радянський Союз намагався захопити територію Фінляндії та отримати більше землі на північ від тодішнього Ленінграда (сьогодні — Санкт-Петербург). Для цього влаштували фальшивий обстріл, потім відбулось вторгнення і тоді ж з'явилась фейкова "республіка". Українці при цьому можуть пригадати створення "ДНР-ЛНР", окупацію Криму, а потім — вторгнення під приводом захисту "народів Донбасу" від начебто обстрілів українців. Фокус зібрав основні події радянсько-фінської "Зимової війни": події 85-річної давнини дещо схожі на сьогоднішнє вторгнення росіян, бо воно мало тривати "три дні", а продовжується вже чотири роки.
Фінляндія та СРСР — як почалась Зимова війна
До початку радянського вторгнення у Фінляндії встановилась стійка політична система, у якій влада взяла під контроль економіку та не давала розвернутись крайнім партіям — комуністів та праворадикалів, розповіло "BBC-Україна". Москва не могла політично впливати, але намірів окупувати сусідню країну не забула. Привід для вторгнення влаштували 26 листопада 1939 року: СРСР звинуватила Фінляндію в обстрілі прикордонних населених пунктів у районі міста Майніла (російська територія). Комуністи заявили, що начебто фіни здійснили артилерійський постріл та убили трьох радянських солдатів. У Гельсінкі пропонували провести спільне розслідування інциденту, але цю пропозицію відкинули.
30 листопада 1939 року СРСР почала бойові дії проти Фінляндії. Вже через день, 1 грудня, у місті Терійокі (тепер — Зеленодольськ) агенти комуністів проголосили "Фінську Демократичну Республіку", яку очолив маріонетковий уряд Отто Куусінен. Тим часом почались бої: країна з 170-мільйонним населенням атакувала країну з тримільйонним населенням, звинувативши її в агресивному "нападі".
Яке співвідношення сил на момент початку Зимової війни:
- Фінляндія — 35-тисячна армія, але провели мобілізацію і армія зросла до 300 тис. солдатів;
- СРСР — у вторгненні взяли участь спершу 425-500 тис. військових, потім угрупування збільшили до 760 тис.
Співвідношення армії фінів та армії СРСР — 1 до 1,4. Для порівняння, співвідношення повної чисельності ЗСУ та ЗС РФ станом на лютий 2022 року — 196 тис. до 900 тис., тобто 1 до 4,6. При цьому саме для вторгнення Москва зібрала 180-200 тис. військових.
Перебіг радянсько-фінської війни та лінія "Маннергейма"
Згідно з планами СРСР, Фінляндія мала б упасти протягом 20 днів і Зимова війна закінчилася б ще до Нового року. Радянські генерали планували 21 грудня "подарувати" сусідню країну лідеру СРСР Йосипу Сталіну — з нагоди дня народження. Натомість бойові дії тривали 104 дні, захопила всю зиму і завершились 13 березня 1940 року.
"Військова кампанія у Фінляндії стала для Червоної армії ганебною", — наголосило BBC.
У перші дні вторгнення СРСР фінську армію очолив колишній генерал армії Російської Імперії Карл Густав Маннергейм. З 1930 року він очолював Державний оборонний комітет і за його підтримки на Карельському перешийку, побоюючись нападу СРСР, збудували лінію оборони. Фортифікації, які отримали назву "лінія Маннергейма", складались з мережі оборонних точок (ДОТів), бліндажів, траншей, загороджень. Об'єкти приховали в особливостях рельєфу, перекривали ключові точки, і вони стали у нагоді під час Зимової війни.
СРСР почала просування від кордонів Фінляндії у Карелії, паралельно проводячи масовані бомбардування міст. В руїнах стояла столиця Гельсінкі та інші великі населені пункти: жінки та діти евакуювались у безпечні місця. Тим часом фіни мобілізувались і спільно виступили проти радянської армії.
У Москві планували провести "Бліцкриг" і вже за 20 днів святкувати перемогу. Натомість радянські солдати наштовхнулись на спротив, але при цьому були вдягнуті у літню форму, не мали білих маскхалатів та лиж, і були не підготовлені до війни в умовах зими. Крім того, фіни використовували "коктейлі Молотова", діяли снайпери, які знали місцевість краще за окупантів. Зовнішня підтримка — це дипломатія від Британії, Франції та США, і допомога зброєю від інших скандинавських країн.
Підсумки Зимової війни
В підсумку протягом 104-денної Зимової війни фінська армія втратила 26 тис. солдатів, а радянська — більш як 126 тис. (ще 200 тис. отримали поранення, а 6 тис. потрапили в полон). Втім, за підсумками Другої світової війни союзники дозволили СРСР анексувати частину Фінляндії. Комуністи приєднали до РФ три регіони: Карелію (31 тис. кв. км), область Салла (8 тис. кв. км) та Петсамо (9 тис. кв. км).
Фінляндія, Україна та сучасна Росія
86 років тому Радянський Союз, маючи 170 млн населення, напав на Фінляндію, у якій жило 3 млн людей. 26-30 листопада можна згадати подвиг фінів, які самостійно вистояли проти радянсько-російської армії, пам'ятають про це і підтримують наміри України вистояти у боротьбі з РФ.