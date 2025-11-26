Чому "ганебна" війна СРСР з Фінляндією схожа на вторгнення РФ в Україну: "Бліцкриг" та стерті міста

26 листопада 1939 року — день, коли Радянський Союз влаштував провокацію на кордоні з Фінляндією. Через чотири дні, 30 листопада, комуністи почали Зимову війну. Москва сподівалась перемогти фінів протягом 20 днів, але натомість воювала у п'ять разів довше. Які паралелі з вторгненням в Україну проглядаються у подіях майже сторічної давнини?

Радянський Союз намагався захопити територію Фінляндії та отримати більше землі на північ від тодішнього Ленінграда (сьогодні — Санкт-Петербург). Для цього влаштували фальшивий обстріл, потім відбулось вторгнення і тоді ж з'явилась фейкова "республіка". Українці при цьому можуть пригадати створення "ДНР-ЛНР", окупацію Криму, а потім — вторгнення під приводом захисту "народів Донбасу" від начебто обстрілів українців. Фокус зібрав основні події радянсько-фінської "Зимової війни": події 85-річної давнини дещо схожі на сьогоднішнє вторгнення росіян, бо воно мало тривати "три дні", а продовжується вже чотири роки.

Фінляндія та СРСР — як почалась Зимова війна

До початку радянського вторгнення у Фінляндії встановилась стійка політична система, у якій влада взяла під контроль економіку та не давала розвернутись крайнім партіям — комуністів та праворадикалів, розповіло "BBC-Україна". Москва не могла політично впливати, але намірів окупувати сусідню країну не забула. Привід для вторгнення влаштували 26 листопада 1939 року: СРСР звинуватила Фінляндію в обстрілі прикордонних населених пунктів у районі міста Майніла (російська територія). Комуністи заявили, що начебто фіни здійснили артилерійський постріл та убили трьох радянських солдатів. У Гельсінкі пропонували провести спільне розслідування інциденту, але цю пропозицію відкинули.

30 листопада 1939 року СРСР почала бойові дії проти Фінляндії. Вже через день, 1 грудня, у місті Терійокі (тепер — Зеленодольськ) агенти комуністів проголосили "Фінську Демократичну Республіку", яку очолив маріонетковий уряд Отто Куусінен. Тим часом почались бої: країна з 170-мільйонним населенням атакувала країну з тримільйонним населенням, звинувативши її в агресивному "нападі".

Яке співвідношення сил на момент початку Зимової війни:

Фінляндія — 35-тисячна армія, але провели мобілізацію і армія зросла до 300 тис. солдатів;

СРСР — у вторгненні взяли участь спершу 425-500 тис. військових, потім угрупування збільшили до 760 тис.

Співвідношення армії фінів та армії СРСР — 1 до 1,4. Для порівняння, співвідношення повної чисельності ЗСУ та ЗС РФ станом на лютий 2022 року — 196 тис. до 900 тис., тобто 1 до 4,6. При цьому саме для вторгнення Москва зібрала 180-200 тис. військових.

Перебіг радянсько-фінської війни та лінія "Маннергейма"

Згідно з планами СРСР, Фінляндія мала б упасти протягом 20 днів і Зимова війна закінчилася б ще до Нового року. Радянські генерали планували 21 грудня "подарувати" сусідню країну лідеру СРСР Йосипу Сталіну — з нагоди дня народження. Натомість бойові дії тривали 104 дні, захопила всю зиму і завершились 13 березня 1940 року.

"Військова кампанія у Фінляндії стала для Червоної армії ганебною", — наголосило BBC.

У перші дні вторгнення СРСР фінську армію очолив колишній генерал армії Російської Імперії Карл Густав Маннергейм. З 1930 року він очолював Державний оборонний комітет і за його підтримки на Карельському перешийку, побоюючись нападу СРСР, збудували лінію оборони. Фортифікації, які отримали назву "лінія Маннергейма", складались з мережі оборонних точок (ДОТів), бліндажів, траншей, загороджень. Об'єкти приховали в особливостях рельєфу, перекривали ключові точки, і вони стали у нагоді під час Зимової війни.

Фінляндія та СРСР - колючий дріт та бетонні стовпи на "лінії Манергейма" Фото: З відкритих джерел

Фінляндія та СРСР - "лінія Манергейма" Фото: З відкритих джерел

СРСР почала просування від кордонів Фінляндії у Карелії, паралельно проводячи масовані бомбардування міст. В руїнах стояла столиця Гельсінкі та інші великі населені пункти: жінки та діти евакуювались у безпечні місця. Тим часом фіни мобілізувались і спільно виступили проти радянської армії.

Фінляндія та СРСР - руїни Гельсінкі під час Зимової війни Фото: YLE

У Москві планували провести "Бліцкриг" і вже за 20 днів святкувати перемогу. Натомість радянські солдати наштовхнулись на спротив, але при цьому були вдягнуті у літню форму, не мали білих маскхалатів та лиж, і були не підготовлені до війни в умовах зими. Крім того, фіни використовували "коктейлі Молотова", діяли снайпери, які знали місцевість краще за окупантів. Зовнішня підтримка — це дипломатія від Британії, Франції та США, і допомога зброєю від інших скандинавських країн.

Підсумки Зимової війни

В підсумку протягом 104-денної Зимової війни фінська армія втратила 26 тис. солдатів, а радянська — більш як 126 тис. (ще 200 тис. отримали поранення, а 6 тис. потрапили в полон). Втім, за підсумками Другої світової війни союзники дозволили СРСР анексувати частину Фінляндії. Комуністи приєднали до РФ три регіони: Карелію (31 тис. кв. км), область Салла (8 тис. кв. км) та Петсамо (9 тис. кв. км).

Фінляндія та СРСР - яку площу окупувала Москва після Зимової війни Фото: DeepState

Фінляндія, Україна та сучасна Росія

86 років тому Радянський Союз, маючи 170 млн населення, напав на Фінляндію, у якій жило 3 млн людей. 26-30 листопада можна згадати подвиг фінів, які самостійно вистояли проти радянсько-російської армії, пам'ятають про це і підтримують наміри України вистояти у боротьбі з РФ.