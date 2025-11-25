Обещали поставить дроны для государства: двое бизнесменов из Киева украли 28 млн гривен и сбежали

Прокуратура заочно сообщила о подозрении двум предпринимателям из Киева, которые должны были организовать закупку дронов. Они вывели 28 миллионов гривен за границу и сбежали.

Подозрение получили директор и бенефициар частного общества, которое должно было поставить украинской компании партию дронов из-за рубежа для выполнения госзаказа. Об этом 25 ноября сообщили в Офисе генерального прокурора.

В 2024 году директор получил от заказчика 28 миллионов гривен, но дроны в страну так и не доставил. Выяснилось, что он перевел деньги в доллары и перевел на счет компании в Словакии через фиктивные структуры.

"К схеме был привлечен и его отец — бенефициар общества. Он контактировал с заказчиками, создавал видимость реальной деятельности и способствовал завладению средствами", — отметили в Офисе генпрокурора.

Обоих мужчин, которые находятся за границей, объявили в международный розыск. Правоохранители работают над установлением других лиц, причастных к схеме.

