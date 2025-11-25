Обіцяли поставити дрони для держави: двоє бізнесменів з Києва вкрали 28 млн гривень і втекли

Прокуратура заочно повідомила про підозру двом підприємцям з Києва, які мали організувати закупівлю дронів. Вони вивели 28 мільйонів гривень за кордон і втекли.

Підозру отримали директор та бенефіціар приватного товариства, яке мало поставити українській компанії партію дронів з-за кордону для виконання держзамовлення. Про це 25 листопада повідомили в Офісі генерального прокурора.

У 2024 році директор отримав від замовника 28 мільйонів гривень, але дрони в країну так і не доставив. З'ясувалося, що він перевів гроші у долари та переказав на рахунок компанії у Словаччині через фіктивні структури.

"До схеми був залучений і його батько — бенефіціар товариства. Він контактував із замовниками, створював видимість реальної діяльності та сприяв заволодінню коштами", — зазначили в Офісі генпрокурора.

Обох чоловіків, які перебувають за кордоном, оголосили у міжнародний розшук. Правоохоронці працюють над встановленням інших осіб, причетних до схеми.

