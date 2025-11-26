Украина не получила ракеты Tomahawk усилиями Уиткоффа: он дал ценный совет Кремлю, — СМИ

Специальный посланник США Стив Уиткофф сорвал поставки крылатых ракет типа Tomahawk Украине, пообщавшись с российским дипломатом и дав ему несколько советов. После этого лидеру РФ Владимиру Путину удалось убедить американского президента Дональд Трамп не поддерживать передачу оружия.

Произошла утечка данных о разговоре, в котором Уиткофф посоветовал российскому дипломату Юрию Ушакову, что похвала в адрес Трампа поможет сгладить разговор с Путиным. Кроме того, он предложил позвонить республиканцу перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом. Это позволило Кремлю надавить в вопросе поставки Tomahawk Силам обороны. Об этом со ссылкой на стенограмму сообщили в The Wall Street Journal 25 ноября.

Отмечается, что Уиткофф предложил сотрудничество над мирным планом для Украины и сообщил, что Путину следует обсудить эту идею с Трампом. В Белом доме похвалили спецпосланника, а сам президент США назвал это "стандартной практикой", предположив, что такие же разговоры ведутся с украинской стороной.

"Это то, что делает переговорщик", — заверил он.

Виткофф посоветовал Ушакову, что Путин должен поздравить Трампа с достижением мира в Газе. Глава Кремля этой рекомендации придерживался.

"Наш президент начал разговор с поздравления Дональда Трампа с успешными усилиями по нормализации ситуации в секторе Газа", — отмечал впоследствии сам Ушаков.

Также Путин действительно позвонил до 17 октября, как рекомендовал спецпосланник. Он предупредил Трампа, что поставки ракет Tomahawk приведут к эскалации и ухудшат отношения между США и РФ. Этот разговор убедил республиканца не поддерживать передачу оружия.

"Это серьезная проблема. И одна из многих причин, почему эти бессмысленные побочные представления и тайные встречи должны прекратиться", — заявил республиканец, конгрессмен Брайан Фицпатрик.

Его коллега Дон Бейкон также раскритиковал администрацию. По его словам, Уиткофф ведет себя так, будто "он на зарплате у России", а эта ситуация стала "фиаско и пятном на репутации" США.

Кроме того, по данным СМИ, Уиткофф обсуждал некоторые уступки Украины в рамках мирного плана с российским политиком Кириллом Дмитриевым, в частности то, что украинцы якобы должны отказаться от всей Донецкой области.

"Теперь, между нами говоря, я знаю, что нужно для заключения мирного соглашения: Донецк и, возможно, обмен территориями где-то", — сказал американский спецпосланник.

Дмитриев настаивал на том, чтобы обсуждаемый план занимал "максимальную позицию".

"Я не думаю, что они примут именно нашу версию, но по крайней мере она будет максимально приближенной к ней", — сказал он.

В России эту информацию назвали фейком.

Напомним, в Reuters со ссылкой на источники передали, что полученный Украиной мирный план был создан на основе документа с РФ. В Белом доме сомневаются, что Киев согласится на условия, выдвинутые Москвой.

Ранее в Bloomberg информировали, что на момент разговора Уиткоффа и Ушакова Трамп наслаждался успехом своей попытки прекратить войну в Газе. Спецпосланник посоветовал поздравить его и выразить поддержку, назвав это "действительно хорошим решением". Он даже предложил формулировку, как может быть озвучено это поздравление.