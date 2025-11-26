Україна не отримала ракети Tomahawk зусиллями Віткоффа: він дав цінну пораду Кремлю, – ЗМІ

Спеціальний посланник США Стів Віткофф зірвав постачання крилатих ракет типу Tomahawk Україні, поспілкувавшись з російським дипломатом і давши йому кілька порад. Після цього лідеру РФ Володимиру Путіну вдалося переконати американського президента Дональд Трамп не підтримувати передання зброї.

Стався витік даних про розмову, в якій Віткофф порадив російському дипломату Юрію Ушакову, що похвала на адресу Трампа допоможе згладити розмову з Путіним. Окрім того, він запропонував подзвонити республіканцю перед візитом президента України Володимира Зеленського у Білий дім. Це дозволило Кремлю натиснути у питанні постачання Tomahawk Силам оборони. Про це з посиланням на стенограму повідомили у The Wall Street Journal 25 листопада.

Зазначається, що Віткофф запропонував співпрацю над мирним планом для України й повідомив, що Путіну слід обговорити цю ідею з Трампом. У Білому домі похвалили спецпосланника, а сам президент США назвав це "стандартною практикою", припустивши, що такі ж розмови ведуться з українською стороною.

"Це те, що робить перемовник", — запевнив він.

Віткофф порадив Ушакову, що Путін має привітати Трампа з досягненням миру у Газі. Очільник Кремля цієї рекомендації дотримався.

"Наш президент розпочав розмову з привітання Дональда Трампа з успішними зусиллями щодо нормалізації ситуації в секторі Газа", — зазначав згодом сам Ушаков.

Також Путін дійсно подзвонив до 17 жовтня, як рекомендував спецпосланник. Він попередив Трампа, що постачання ракет Tomahawk призведе до ескалації та погіршить відносини між США і РФ. Ця розмова переконала республіканця не підтримувати передання зброї.

"Це серйозна проблема. І одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні вистави й таємні зустрічі повинні припинитися", — заявив республіканець, конгресмен Браян Фіцпатрік.

Його колега Дон Бейкон також розкритикував адміністрацію. З його слів, Віткофф поводиться так, ніби "він на зарплаті у Росії", а ця ситуація стала "фіаско і плямою на репутації" США.

Окрім того, за даними ЗМІ, Віткофф обговорював деякі поступки України в межах мирного плану з російським політиком Кирилом Дмитрієвим, зокрема те, що українці нібито повинні відмовитись від усієї Донецької області.

"Тепер, між нами кажучи, я знаю, що потрібно для укладення мирної угоди: Донецьк і, можливо, обмін територіями десь", — сказав американський спецпосланник.

Дмитрієв наполягав на тому, щоб обговорюваний план займав "максимальну позицію".

"Я не думаю, що вони приймуть саме нашу версію, але принаймні вона буде максимально наближеною до неї", — сказав він.

У Росії цю інформацію назвали фейком.

Нагадаємо, у Reuters з посиланням на джерела передали, що отриманий Україною мирний план був створений на основі документа з РФ. У Білому домі сумніваються, що Київ погодиться на умови, висунуті Москвою.

Раніше у Bloomberg інформували, що на момент розмови Віткоффа та Ушакова Трамп насолоджувався успіхом своєї спроби припинити війну в Газі. Спецпосланник порадив привітати його та висловити підтримку, назвавши це "справді гарним рішенням". Він навіть запропонував формулювання, як може бути озвучене це привітання.