Дроны, ИИ, разведка и РЕБ: почему танковые прорывы остались в прошлом, – эксперт

Нынешняя российско-украинская война фактически совершила революцию в военном деле, заставив армии мира пересмотреть роль классических вооружений, считает эксперт по бронетехнике. Одним из главных вопросов стало будущее бронетехники — прежде всего танков, десятилетиями считавшихся основой сухопутной наступательной мощи.

Об изменениях концепции танковых операций и перспективах бронетехники в современных конфликтах рассказал доктор исторических наук, профессор Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного Андрей Харук.

"Танковый прорыв" больше не работает

По словам эксперта, насыщенность поля боя беспилотниками, средствами РЭБ, ПТРК и плотными минными заграждениями сделала классическую танковую атаку крайне рискованной и малоэффективной. Скрытое сосредоточение бронетехники стало практически невозможным, а высокая точность артиллерии и разведка в реальном времени увеличили уязвимость бронированных машин.

Вопрос о перспективах танков сегодня звучит особенно остро, отмечает Харук. Одни эксперты считают, что эпоха танков завершена, другие говорят, что их потенциал еще не раскрыт. В этом контексте аналитик предлагает рассмотреть аргументы американского аналитика Джеральда Мак-Уильямса, чья свежая работа описывает, почему танки все же могут сохранить значение, но только после глубокой трансформации.

Технологическая и организационная трансформация танков: что необходимо

Автор исследования выделяет восемь направлений, без которых бронетанковые войска рискуют потерять боевую ценность.

1. Подавление артиллерии противника. Главная угроза танкам — не ПТРК, а высокоточная артиллерия. Время реакции систем контрбатарейной борьбы должно сократиться до одной минуты. Это возможно только при полном слиянии разведывательных БПЛА и автоматизированных систем целеуказания.

2. Снижение минной угрозы. Будущее за автономными машинами разминирования, наземными радарами, а также дроновыми системами с ИИ, способными заранее выявлять маршруты минирования.

3. Борьба с беспилотниками. Важнейший пункт в исследовании. До 70% потерь бронетехники приходится на удары БПЛА, поэтому необходим комплексный подход в решении данного вопроса.

Учения танковой бригады ВСУ Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада

"Выход – эшелонированная система противодействия как на уровне конкретной машины, так и на уровне соединения. На уровне машины целесообразны следующие меры: активная защита, пассивное бронирование, радиоэлектронное подавление и сеть недорогих сенсоров, создающих вокруг техники "сеть наблюдения". Объединенные в единую систему такие сенсоры должны заранее обнаруживать угрозы на подступах к колонне", — подчеркивает аналитик.

4. Новая воздушная поддержка. Пилотируемая авиация уязвима для современной ПВО. Ее заменят дроны-напарники, действующие в интересах каждой танковой роты.

5. Охота на расчеты ПТРК. Танк должен иметь 360-градусную осведомленность. Мини-дроны и круговые сенсоры позволят экипажам заранее обнаруживать угрозы.

6. Контроль воздушного пространства. Без временного превосходства в воздухе любые операции обречены. Даже 30-минутное окно без действий авиации противника более чем вдвое повышает шансы прорыва.

7. Использование наземных роботизированных комплексов. НРК должны стать "первой волной" наступления, принимая на себя риски и снижая потери экипажей до 25%.

8. Артиллерия нового поколения. Орудия должны действовать короткими сверхточными сериями ударов, быстро меняя позицию. Переход на высокоточные снаряды повышает эффективность огня до 80%.

Уничтоженный в Украине российский танк Т-72 Фото: X (Twitter)

Время реагирования — ключевой фактор

"Ключевой вывод исследования — решающим фактором становится время реакции. Тот, кто быстрее обнаружил, классифицировал и уничтожил цель, выигрывает сражение", – резюмирует Харук.

По его словам, танки остаются важным элементом силы, но их роль радикально меняется – от самостоятельной ударной единицы к компоненту единой сетецентрической системы, объединяющей дроны, артиллерию, сенсоры и средства РЭБ.

"Будущее бронетанковых операций не в отказе от танков, а в их переосмыслении как элементов единой системы разведки, огня и маневра. Танк остается символом наступательной мощи, но его сила теперь зависит не столько от пушки и брони, сколько от способности быть частью сетецентрической войны. В этой войне побеждает не тот, у кого больше стали, а тот, у кого более быстрая информация" — подчеркнул в завершении Харук.

Напомним, по мнению военного аналитика Брендона Вайхерта, Украине следовало бы изменить стратегию использования бронетехники, особенно на фоне того, что ВС РФ и дальше имеет возможность бросать "броню" на поле боя. Перечислив ряд проблем, аналитик отметил, что был период, когда танки считались преимуществом Украины, но со временем они превратились в "тактическую слабость".