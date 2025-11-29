В ГУР разоблачили сети терминалов спецсвязи РФ в Украине и в Африке

В ГУР МО Украины отметили, что "в условиях высокотехнологичной войны против российских захватчиков" особое значение приобретает своевременное разоблачение планов и намерений врага. Поэтому россиян разоблачили даже в Африке.

"Отечественная военная разведка уделяет значительное внимание вопросам разоблачения и отслеживания направлений передвижения вражеских пунктов управления, пытаясь при этом добыть из них максимальную информацию, а при благоприятных условиях — уничтожить вражеское руководство", — говорится в сообщении ГУ МО в соцсетях.

В ГУР отметили, что их подразделения, используя средства технической разведки в сочетании с оперативными способами, разоблачили сети терминалов специальной защищенной связи вооруженных сил Российской Федерации вдоль линии фронта с Украиной и даже на африканском континенте.

"После длительного использования добытой из указанных терминалов информации о планах российских оккупантов принято решение об обнародовании их геолокации и уничтожении. Пока будет продолжаться российская агрессия против Украины, враг не будет иметь безопасного места в любом уголке мира", — резюмировали в сообщении, намекнув, что российские военные были ликвидированы и в Африке.

Напомним, во властных кругах США считают, что "прослушку" разговора посланника Дональда Трампа Стива Уиткоффа с помощником Владимира Путина Юрием Ушаковым осуществили украинские агенты из ГУР.

А Кирилл Буданов рассказал, что после прихода на должность начальника ГУР сделал акцент на двух стратегических компонентах — агентурной работе и подразделениях специального назначения.