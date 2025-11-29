У ГУР викрили мережі терміналів спецзв'язку РФ в Українї та у Африці

У ГУР МО України зауважили, що "в умовах високотехнологічної війни проти російських загарбників" особливого значення набуває своєчасне викриття планів та намірів ворога. Тому росіян викрили навіть у Африці.

"Вітчизняна воєнна розвідка приділяє значну увагу питанням викриття та відстеження напрямків пересування ворожих пунктів управління, намагаючись при цьому добути з них максимальну інформацію, а за сприятливих умов – знищити вороже керівництво", - сказано у повідомленні ГУ МО в соцмережах.

У ГУР зауважили, що їх підрозділи, використовуючи засоби технічної розвідки у поєднанні з оперативними способами, викрили мережі терміналів спеціального захищеного зв’язку збройних сил Російської Федерації вздовж лінії фронту з Україною та навіть на африканському континенті.

"Після тривалого використання добутої із вказаних терміналів інформації про плани російських окупантів прийнято рішення про оприлюднення їхньої геолокації та знищення. Доки триватиме російська агресія проти України, ворог не матиме безпечного місця у будь-якому куточку світу", - резюмували у повідомленні, натякнувши, що російські військові були ліквідовані і у Африці.

Нагадаємо, увладних колах США вважають, що "прослушку" розмови посланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа з помічником Володимира Путіна Юрієм Ушаковим здійснили українські агенти з ГУР.

А Кирило Буданов розповів, що після приходу на посаду начальника ГУР зробив акцент на двох стратегічних компонентах — агентурній роботі та підрозділах спеціального призначення.