Находились на территории незаконно: ГУР штурмовало санаторий с военными в Конче-Заспе, — СМИ

В санатории "Жовтень" в Конче-Заспе произошла вооруженная стычка между представителями ГУР и военнослужащими воинской части А4005. Конфликт возник из-за спора о законности размещения военных на территории объекта, который находится под арестом и находится в государственном управлении.

Как сообщили "Украинской правде" информированные источники в правоохранительных органах, Генштабе и ГУР, вечером 3 декабря представители ГУР МОУ вошли на территорию санатория "Жовтень", повредив ворота и забор. По данным собеседников, они осуществляли выстрелы в воздух и землю и задержали десять военнослужащих в/ч А4005, которым нанесли телесные повреждения. После этого задержанных отпустили, а сами разведчики забаррикадировались на территории объекта.

По информации источников, рядом с санаторием находились сотрудники Национальной полиции, Военной службы правопорядка, военный комендант Киевской области и представители руководства КОВА. Несмотря на это, бойцы ГУР отказались впустить любые государственные структуры на территорию.

К урегулированию инцидента привлекли подразделение ГБР, которое накладывало арест на санкционное имущество, а также прибыл заместитель главнокомандующего ВСУ Александр Сырский.

В ГУР объяснили "Украинской правде", что лица, которые находились на территории санатория, разместились там незаконно, а действия разведчиков происходили в соответствии с решениями суда. В то же время военная часть А4005 отмечает, что после начала полномасштабного вторжения заключила официальный договор с руководством санатория на аренду помещений. По словам источников, территория используется в соответствии с боевым распоряжением командующего Сухопутными войсками, имеет согласование Киевской военной администрации, а здания опечатаны и недоступны для посторонних.

Собеседники добавляют, что это уже не первая попытка ГУР за последний месяц добиться освобождения территории санатория.

Санаторий "Жовтень": кто является владельцем объекта

Стоит отметить, что санаторий "Жовтень" был арестован в 2020 году, а в 2022 году ГБР сообщило о его возвращении в государственную собственность. В дальнейшем объект передали в управление АРМА, которая оценила его в 60,7 млн грн, однако конкурс на определение нового управляющего так и не состоялся.

В 2022 году компании "ДТЭК Киевские электросети" и "Киевгазтрейд" инициировали процедуру банкротства ООО "Клинический санаторий "Жовтень"" из-за долга в 5 млн грн, что может привести к передаче движимого имущества кредиторам.

Часть земельного участка и недвижимости санатория уже перешла компании, связанной с бизнесменом Борисом Кауфманом. По данным источников, он может получить остальную территорию в пользование и готовится получить разрешение Киевсовета на ее застройку.

