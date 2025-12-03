"Не вижу проблемы": Вениславский анонсировал сокращение численности ВСУ после войны

По мнению нардепа Вениславского, сокращение украинской армии после завершения войны произойдет в любом случае, поскольку государственный бюджет не позволит содержать в оборонной сфере более миллиона человек. Однако он отметил, что другие страны не должны диктовать Киеву условия на этот счет.

Пункт мирного плана США о сокращении численности ВСУ народный депутат, председатель подкомитета по государственной безопасности, обороны и оборонных инноваций Федор Вениславский прокомментировал в интервью "Апострофу" от 2 декабря. Он подчеркнул, что считает неправильным со всех точек зрения принуждение Украины к уменьшению армии.

"Речь может идти о сокращении армии агрессора, которая в результате войны проиграла. Мы являемся объектом агрессии, и заставлять нас сокращать Вооруженные силы — это и с точки зрения международного права, и с точки зрения морально-этического, и с точки зрения конституционного права, и с точки зрения суверенитета — со всех точек зрения неправильно", — отметил Вениславский.

Он назвал сокращение численности ВСУ до 600 или 800 тысяч человек одним из самых чувствительных моментов мирного плана из 28 пунктов, который разработали США на базе консультаций с РФ. По его словам, это является вмешательством в суверенитет Украины.

Впрочем Вениславский добавил, что более миллиона человек в секторе безопасности и обороны государственный бюджет после прекращения войны не позволит содержать.

"Я еще раз хочу сказать: я не вижу в численности ВСУ очень большой проблемы, потому что украинский бюджет себе точно не позволит после войны, в мирное время иметь миллионную армию. Поэтому когда наступит мир, мы и так ее сократим", — сказал депутат.

Сокращение численности ВСУ в мирном плане США: детали

О том, что 28-пунктный американо-российский мирный план требует, чтобы Украина шла на уступки, информагентство Reuters писало 19 ноября. В документе в частности было прописано предложение по сокращению количества личного состава ВСУ.

25 ноября издание The Financial Times писало, что Украина якобы согласилась ограничить численность ВСУ до 800 000 военных. В тот же день источник Фокуса сообщал, что пункт о сокращении численности ВСУ убрали из мирного плана, заменив слово "ограничивается на уровне 600 тысяч" на "остается" на определенном уровне.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Андрей Гнатов в интервью от 25 ноября утверждал, что сокращение численности ВСУ не обсуждалось в Женеве.