"Не бачу проблеми": Веніславський анонсував скорочення чисельності ЗСУ після війни

На думку нардепа Веніславського, скорочення української армії після завершення війни відбудеться в будь-якому разі, оскільки державний бюджет не дозволить утримувати в оборонній сфері більше мільйона людей. Однак він зазначив, що інші країни не повинні диктувати Києву умови щодо цього.

Пункт мирного плану США про скорочення чисельності ЗСУ народний депутат, голова підкомітету з державної безпеки, оборони та оборонних інновацій Федір Веніславський прокоментував в інтерв'ю "Апострофу" від 2 грудня. Він наголосив, що вважає неправильним з усіх поглядів примус України до зменшення армії.

"Мова може йти про скорочення армії агресора, яка в результаті війни програла. Ми є об'єктом агресії, і змушувати нас скорочувати Збройні сили — це і з погляду міжнародного права, і з погляду морально-етичного, і з погляду конституційного права, і з погляду суверенітету — з усіх поглядів є неправильним", — зазначив Веніславський.

Відео дня

Він назвав скорочення чисельності ЗСУ до 600 чи 800 тисяч осіб одним із найбільш чутливих моментів мирного плану з 28 пунктів, який розробили США на базі консультацій з РФ. За його словами, це є втручанням в суверенітет України.

Втім Веніславський додав, що понад мільйон людей в секторі безпеки й оборони державний бюджет після припинення війни не дозволить утримувати.

"Я ще раз хочу сказати: я не бачу в чисельності ЗСУ дуже великої проблеми, бо український бюджет собі точно не дозволить після війни, в мирний час мати мільйонну армію. Тому коли наступить мир, ми і так її скоротимо", — сказав депутат.

Скорочення чисельності ЗСУ в мирному плані США: деталі

Про те, що 28-пунктний американсько-російський мирний план вимагає, щоб Україна йшла на поступки, інформагентство Reuters писало 19 листопада. В документі зокрема була прописана пропозиція щодо скорочення кількості особового складу ЗСУ.

25 листопада видання The Financial Times писало, що Україна нібито погодилась обмежити чисельність ЗСУ до 800 000 військових. Того ж дня джерело Фокусу повідомляло, що пункт про скорочення чисельності ЗСУ прибрали з мирного плану, замінивши слово "обмежується на рівні 600 тисяч" на "залишається" на певному рівні.

Начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Андрій Гнатов в інтерв'ю від 25 листопада стверджував, що скорочення чисельності ЗСУ не обговорювали в Женеві.