Сгенерировали видео, чтобы "опровергнуть" заявление РФ: DeepState обвинили 425 ОШП в публикации фейка

Аналитики DeepState зафиксировали появление в сети фейкового видео, опубликованного якобы от имени 425-го отдельного штурмового полка "Скала", которое должно было опровергать российские кадры из Покровска, но оказалось сгенерированным искусственным интеллектом.

Как говорится в публикации аналитического канала DeepState, российские ресурсы распространили видео с демонстрацией якобы своего присутствия в центральной части Покровска. На этих кадрах просматриваются признаки монтажа — в частности неестественное движение дорожного знака, что вызывает подозрения относительно их подлинности.

После этого на странице 425 ОШП в сети X появился другой ролик, который должен был бы опровергнуть российские материалы. По оценке DeepState, эта видеозапись была создана с помощью инструментов искусственного интеллекта, что лишь усилило сомнения относительно того, принадлежит ли публикация самому подразделению. Кроме этого, аналитики предположили, что страницу могли взломать.

"Враг распространил кадры пребывания в центральной части Покровска, где снял видео со своей тряпкой. А со временем в сети Х на странице 425 ОШП появляется фейковое видео, которое было сгенерировано с помощью ИИ, чтобы "опровергнуть" московитов, что не добавляет доверия в обществе", — говорится в заметке.

Стоит отметить, что, проверив официальные социальные сети 425 ОШП, подобных материалов там нет: в сети X последняя публикация датирована 2 сентября, а на других официальных страницах также отсутствуют какие-либо видео или упоминания, связанные с этой ситуацией.

В DeepState подчеркивают, что информационные вбросы не меняют реального положения: противник продолжает активность в Покровске, а военные в Мирнограде действуют в условиях ограниченной логистики.

Зато в комментарии изданию LIGA.net, командование Штурмовых войск ВСУ заявило, что продолжается внутренняя проверка. О ее результатах там пообещали сообщить дополнительно.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают наступать по всей линии фронта. В частности, за последнее время зафиксировано продвижение врага вблизи Гуляйполя и Покровска.

Также Фокус писал, что подразделения ВС РФ давят с северо-запада на Мирноград, чтобы полностью перерезать логистический путь ВСУ.