Згенерували відео, щоб "спростувати" заяву РФ: DeepState звинуватили 425 ОШП у публікації фейку

Аналітики DeepState зафіксували появу в мережі фейкового відео, опублікованого нібито від імені 425-го окремого штурмового полку "Скала", яке мало спростовувати російські кадри з Покровська, але виявилося згенерованим штучним інтелектом.

Як йдеться у публікації аналітичного каналу DeepState, російські ресурси поширили відео з демонстрацією нібито своєї присутності у центральній частині Покровська. На цих кадрах проглядаються ознаки монтажу — зокрема неприродний рух дорожнього знаку, що викликає підозри щодо їх автентичності.

Після цього на сторінці 425 ОШП у мережі X з’явився інший ролик, який мав би спростувати російські матеріали. За оцінкою DeepState, цей відеозапис був створений за допомогою інструментів штучного інтелекту, що лише посилило сумніви щодо того, чи належить публікація самому підрозділу. Окрім цього, аналітики припустили, що сторінку могли зламати.

"Ворог поширив кадри перебування в центральній частині Покровська, де зняв відео зі своєю ганчіркою. А з часом у мережі Х на сторінці 425 ОШП з'являється фейкове відео, яке було згенероване за допомогою ШІ, щоб "спростувати" московитів, що не додає довіри в суспільстві", — йдеться в дописі.

Фото: DeepState

Варто зазначити, що, перевіривши офіційні соціальні мережі 425 ОШП, подібних матеріалів там немає: у мережі X остання публікація датована 2 вересня, а на інших офіційних сторінках також відсутні будь-які відео чи згадки, пов’язані з цією ситуацією.

У DeepState підкреслюють, що інформаційні вкиди не змінюють реального становища: противник продовжує активність у Покровську, а військові в Мирнограді діють в умовах обмеженої логістики.

Ба більше, на цю ситуацію бригада на своїй сторінці, на момент публікації новини, не відреагувала.

Натомість у коментарі виданню LIGA.net, командування Штурмових військ ЗСУ заявило, що триває внутрішня перевірка. Про її результати там пообіцяли повідомити додатково.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують наступати по всій лінії фронту. Зокрема, за останній час зафіксоване просування ворога поблизу Гуляйполя та Покровська.

Також Фокус писав, що підрозділи ЗС РФ тиснуть з північного заходу на Мирноград, щоб повністю перерізати логістичний шлях ЗСУ.