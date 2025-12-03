Перебували на території незаконно: ГУР штурмувало санаторій з військовими у Кончі-Заспі, — ЗМІ

У санаторії "Жовтень" у Кончі-Заспі сталася збройна сутичка між представниками ГУР та військовослужбовцями військової частини А4005. Конфлікт виник через суперечку щодо законності розміщення військових на території об’єкта, який перебуває під арештом та знаходиться у державному управлінні.

Як повідомили "Українській правді" поінформовані джерела у правоохоронних органах, Генштабі та ГУР, увечері 3 грудня представники ГУР МОУ увійшли на територію санаторію "Жовтень", пошкодивши ворота та паркан. За даними співрозмовників, вони здійснювали постріли в повітря та землю та затримали десятьох військовослужбовців в/ч А4005, яким завдали тілесних ушкоджень. Після цього затриманих відпустили, а самі розвідники забарикадувалися на території об’єкта.

За інформацією джерел, поруч із санаторієм перебували співробітники Національної поліції, Військової служби правопорядку, військовий комендант Київської області та представники керівництва КОВА. Попри це, бійці ГУР відмовилися впустити будь-які державні структури на територію.

До врегулювання інциденту залучили підрозділ ДБР, який накладав арешт на санкційне майно, а також прибув заступник головнокомандувача ЗСУ Олександр Сирський.

У ГУР пояснили "Українській правді", що особи, які перебували на території санаторію, розмістилися там незаконно, а дії розвідників відбувалися відповідно до рішень суду. Водночас військова частина А4005 зазначає, що після початку повномасштабного вторгнення уклала офіційний договір із керівництвом санаторію на оренду приміщень. За словами джерел, територія використовується відповідно до бойового розпорядження командувача Сухопутних військ, має погодження Київської військової адміністрації, а будівлі опечатані й недоступні для сторонніх.

Співрозмовники додають, що це вже не перша спроба ГУР за останній місяць домогтися звільнення території санаторію.

Санаторій "Жовтень": хто є власником об'єкта

Варто зазначити, що санаторій "Жовтень" було арештовано у 2020 році, а у 2022 році ДБР повідомило про його повернення у державну власність. Надалі об’єкт передали в управління АРМА, яка оцінила його в 60,7 млн грн, проте конкурс на визначення нового управителя так і не відбувся.

У 2022 році компанії "ДТЕК Київські електромережі" та "Київгазтрейд" ініціювали процедуру банкрутства ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень"" через борг у 5 млн грн, що може призвести до передачі рухомого майна кредиторам.

Частина земельної ділянки та нерухомості санаторію вже перейшла компанії, пов’язаній із бізнесменом Борисом Кауфманом. За даними джерел, він може отримати решту території в користування і готується отримати дозвіл Київради на її забудову.

