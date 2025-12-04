Украинский сценарий повторяется: в ISW предупредили, какие страны под угрозой нападения РФ

Американский Институт по изучению войны предупредил, что Кремль снова озвучивает нарративы, которые звучали от российских чиновников перед вторжением в Украину, но уже в сторону других стран. Аналитики считают это "нулевой фазой" подготовки к новой войне.

"Высокопоставленные чиновники Кремля продолжают устанавливать условия, чтобы оправдать потенциальную будущую агрессию России против Молдовы и стран Балтии", — говорится в отчете ISW за 3 декабря.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил власти стран Балтии и Молдовы в принятии "расистских" законов и "дискриминации" русского населения.

"Заявление Лаврова, в частности, отражает нарративы, которые Кремль использовал для оправдания своего вторжения в Украину. Российские чиновники уже давно применяют информационную стратегию Кремля, использованную против Украины, для угроз Молдове, а также членам Организации Североатлантического договора (НАТО) — Эстонии, Латвии, Литве и Финляндии", — отметили аналитики.

Відео дня

По оценке института, Кремль уже вступил в "нулевую фазу". Сейчас цель россиян — создать информационные и психологические условия, чтобы подготовиться к возможному конфликту с НАТО в будущем.

Напомним, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что военным нужен лишь приказ, чтобы начать войну с Европой. При этом он заверил, что "церемониться" никто не будет, и конфликт закончится "очень быстро".

2 декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия готова к военному конфликту с Европой, хотя официально не планирует его развязывать. Кроме того, он намекнул на серьезные последствия для европейских стран.