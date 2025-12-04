Український сценарій повторюється: в ISW попередили, які країни під загрозою нападу РФ

Американський Інститут з вивчення війни попередив, що Кремль знову озвучує наративи, які лунали від російських чиновників перед вторгненням в Україну, але вже в бік інших країн. Аналітики вважають це "нульовою фазою" підготовки до нової війни.

"Високопоставлені чиновники Кремля продовжують встановлювати умови, щоб виправдати потенційну майбутню агресію Росії проти Молдови та країн Балтії", — йдеться у звіті ISW за 3 грудня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив владу країн Балтії та Молдови в ухваленні "расистських" законів та "дискримінації" російського населення.

"Заява Лаврова, зокрема, віддзеркалює наративи, які Кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну. Російські чиновники вже давно застосовують інформаційну стратегію Кремля, використану проти України, для погроз Молдові, а також членам Організації Північноатлантичного договору (НАТО) – Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії", — наголосили аналітики.

За оцінкою інституту, Кремль вже вступив у "нульову фазу". Нині мета росіян — створити інформаційні та психологічні умови, щоб підготуватись до можливого конфлікту з НАТО в майбутньому.

Нагадаємо, голова Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що військовим потрібен лише наказ, щоб розпочати війну з Європою. При цьому він запевнив, що "церемонитися" ніхто не буде, і конфлікт закінчиться "дуже швидко".

2 грудня президент РФ Володимир Путін заявляв, що Росія готова до воєнного конфлікту з Європою, хоча офіційно не планує його розв’язувати. Окрім того, він натякнув на серйозні наслідки для європейських країн.