$1 за все: США предложили Польше купить 250 подержанных бронетранспортеров Stryker

Соединенные Штаты Америки предложили Польше всего за $1 купить 250 подержанных бронемашин Stryker. Решение может быть принято в следующем году, если ситуация с безопасностью в Польше кардинально не ухудшится.

Варшава готовится принять эту сделку, как только будет проработана логистика, сообщает Breaking Defense со ссылкой на слова вице-премьера Польши и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша.

По его словам, согласно предлагаемому плану, бронемашины Stryker, находящиеся в настоящее время в Европе, будут переданы Польше, а не отправлены обратно в США после сокращения численности войск на континенте.

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши уже одобрил эту сделку.

"После предварительного анализа мы договорились, что военные проверят их техническое состояние и оценят их пригодность для наших вооруженных сил — подходит ли это оборудование для обучения, оперативных операций или же нам действительно нужно такое оборудование…" — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Кот в мешке: чего опасается польская сторона

Несмотря на дешевизну предложения, аналитики отмечают, что такой широкий жест может быть котом в мешке, поскольку американские бронемашины, которые ранее не использовались Польшей, потребуют ремонта, модернизации и подготовки всей базы поддержки и учебной системы.

Их ремонт может оказаться дорогостоящим, а передача ремонта на аутсорсинг иностранным компаниям еще больше увеличит расходы.

Другой момент – влияние на внутренний ВПК, поскольку правительство в рамках своих соглашений о поставках вооружений отдает приоритет внутреннему производству.

Бронемашины Stryker займут место в списке потребностей польской армии, выделенных для БМП Rosomak и потенциальных будущих бронетранспортеров, что ограничит потребность в внутренних заказах. В настоящее время армия располагает более чем 900 БМП Rosomak, которые производятся внутри страны в модифицированной версии с башней ZSSW-30.

В ответ на это Косиняк-Камыш парировал, что чем больше оружия будет у Польши, тем лучше, а опыт работы польских бойцов на иностранной военной технике будет еще одним бонусом.

По информации ресурса, Сухопутные войска Польши в настоящее время испытывают серьезную нехватку современной бронетехники.

Генерал Веслав Кукула, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши, заявил, что решение о сделке с американцами должно быть принято во второй половине следующего года, если ситуация с безопасностью кардинально не ухудшится.

Напомним, весной в Пентагоне начались внутренние обсуждения о выводе до половины из 20 тысяч американских военнослужащих, переброшенных в Польшу, Румынию и другие страны региона. Этот контингент был отправлен при администрации Джо Байдена для укрепления восточного фланга НАТО после начала полномасштабной войны России против Украины.

По данным The Washington Post со ссылкой на Европейское командование США, в Европе находятся от 75 000 до 105 000 американских военнослужащих, из которых 63 000 размещены на постоянной основе.