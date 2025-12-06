$1 за всі: США запропонували Польщі купити 250 старих бронетранспортерів Stryker

Сполучені Штати Америки запропонували Польщі всього за $1 купити 250 старих бронемашин Stryker. Рішення може бути ухвалено наступного року, якщо ситуація з безпекою в Польщі кардинально не погіршиться.

Варшава готується прийняти цю угоду, щойно буде опрацьовано логістику, повідомляє Breaking Defense з посиланням на слова віцепрем'єра Польщі та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша.

За його словами, згідно з пропонованим планом, бронемашини Stryker, що перебувають наразі в Європі, буде передано Польщі, а не відправлено назад у США після скорочення чисельності військ на континенті.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі вже схвалив цю угоду.

"Після попереднього аналізу ми домовилися, що військові перевірять їхній технічний стан і оцінять їхню придатність для наших збройних сил — чи підходить це обладнання для навчання, оперативних операцій, чи нам дійсно потрібне таке обладнання..." — наголосив Косиняк-Камиш.

Кіт у мішку: чого побоюється польська сторона

Незважаючи на дешевизну пропозиції, аналітики зазначають, що такий широкий жест може бути котом у мішку, оскільки американські бронемашини, які раніше не використовувалися Польщею, потребуватимуть ремонту, модернізації та підготовки всієї бази підтримки та навчальної системи.

Їхній ремонт може виявитися дорогим, а передача ремонту на аутсорсинг іноземним компаніям ще більше збільшить витрати.

Інший момент — вплив на внутрішній ВПК, оскільки уряд у рамках своїх угод про постачання озброєнь віддає пріоритет внутрішньому виробництву.

Бронемашини Stryker займуть місце в списку потреб польської армії, виділених для БМП Rosomak і потенційних майбутніх бронетранспортерів, що обмежить потребу у внутрішніх замовленнях. Наразі армія має у своєму розпорядженні більш ніж 900 БМП Rosomak, що виготовляються всередині країни в модифікованій версії з баштою ZSSW-30.

У відповідь на це Косиняк-Камиш парирував, що чим більше зброї буде у Польщі, тим краще, а досвід роботи польських бійців на іноземній військовій техніці буде ще одним бонусом.

За інформацією ресурсу, Сухопутні війська Польщі наразі відчувають серйозну нестачу сучасної бронетехніки.

Генерал Вєслав Кукула, начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі, заявив, що рішення про угоду з американцями має бути ухвалене в другій половині наступного року, якщо ситуація з безпекою кардинально не погіршиться.

Нагадаємо, навесні в Пентагоні почалися внутрішні обговорення щодо виведення до половини з 20 тисяч американських військовослужбовців, перекинутих до Польщі, Румунії та інших країн регіону. Цей контингент був відправлений за адміністрації Джо Байдена для зміцнення східного флангу НАТО після початку повномасштабної війни Росії проти України.

За даними The Washington Post з посиланням на Європейське командування США, в Європі перебувають від 75 000 до 105 000 американських військовослужбовців, з яких 63 000 розміщені на постійній основі.