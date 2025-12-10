Вице-президент Объединенной конфедерации офицеров резерва стран НАТО Владимир Джиджора рассказал о союзнике Украины в США, который может не позволить Вашингтону реализовать "мирный план" на условиях России. Он отметил, что Киеву нельзя соглашаться, ведь тогда он подтвердит вражеские лживые нарративы.

Если Украина согласится на "прихоти" России в мирных переговорах, это будет означать согласие с требованиями Кремля по денацификации и демилитаризации страны, которые россияне называют справедливыми. Об этом дипломат сообщил в комментарии "Еспресо" 10 декабря.

"И тогда получится так, что мы не просто со всем этим согласились, но и все это легитимизировали. С точки зрения международного права, Москва совместно с Вашингтоном просто скажет тогда, что Украина соглашаясь с этими требованиями, признает денацификацию. Поэтому только из-за нельзя соглашаться на все эти требования, не говоря уже о международном праве, договорах и законодательстве", — подчеркнул он.

Однако, по словам Джиджоры, Украина имеет скрытого союзника.

"В этой ситуации, которая сложилась, нашими крупнейшими союзниками кроме Сил обороны является ВПК США, который не даст (президенту Дональду — ред.) Трампу реализовать свой бред, который очередной раз вложили ему в уши", — пояснил он.

Дипломат считает, что Трамп меняет свою риторику на выгодную России после разговоров с лидером РФ Владимиром Путиным.

"Не с (спецпосланником Стивеном — ред.) Уиткоффом, не с зятем (советником Джаредом Кушнером — ред.), а именно когда Трамп поговорит напрямую с Путиным", — добавил он.

Напомним, аналитики Кильского института подсчитали, как изменились помощь Украине от США в 2025 году. Также они сообщили, что одна из европейских стран не выделила на поддержку ни одной гривны.

В The Washington Post сообщили, что обновленный "мирный план" США предусматривает создание демилитаризованной зоны, гарантии безопасности, масштабную программу восстановления и ускоренную интеграцию Украины в ЕС. Для урегулирования вопросов временно оккупированных территорий американцы предлагают использовать "корейский сценарий".