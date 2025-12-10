"Не дасть реалізувати маячню" : Київ має прихованого союзника під боком Трампа, — дипломат

Віцепрезидент Обʼєднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО Володимир Джиджора розповів про союзника України у США, який може не дозволити Вашингтону реалізувати "мирний план" на умовах Росії. Він наголосив, що Києву не можна погоджуватись, адже тоді він підтвердить ворожі брехливі наративи.

Якщо Україна погодиться на "забаганки" Росії у мирних переговорах, це означатиме згоду з вимогами Кремля щодо денацифікації та демілітарізації країни, які росіяни називають справедливими. Про це дипломат повідомив у коментарі "Еспресо" 10 грудня.

"І тоді вийде так, що ми не просто з усім цим погодились, а й все це легітимізували. З точки зору міжнародного права, Москва спільно з Вашингтоном просто скаже тоді, що Україна погоджуючись з цими вимогами, визнає денацифікацію. Тому тільки через не можна погоджуватись на всі ці вимоги, не говорячи вже про міжнародне право, договори й законодавство", — підкреслив він.

Однак, зі слів Джиджори, Україна має прихованого союзника.

"В цій ситуації, яка склалась, нашими найбільшими союзниками крім Сил оборони є ВПК США, який не дасть (президенту Дональду — ред.) Трампу реалізувати свою маячню, яку черговий раз вклали йому у вуха", — пояснив він.

Дипломат вважає, що Трамп змінює свою риторику на вигідну Росії після розмов з лідером РФ Володимиром Путіним.

"Не з (спецпосланником Стівеном — ред.) Віткоффом, не зятем (радником Джаредом Кушнером — ред.), а саме коли Трамп поговорить напряму з Путіним", — додав він.

Нагадаємо, аналітики Кільського інституту підрахували, як змінилися допомога Україні від США у 2025 році. Також вони повідомили, що одна з європейських країн не виділила на підтримку жодної гривні.

У The Washington Post повідомили, що оновлений "мирний план" США передбачає створення демілітаризованої зони, гарантії безпеки, масштабну програму відновлення та прискорену інтеграцію України до ЄС. Для врегулювання питань тимчасово окупованих територій американці пропонують використати "корейський сценарій".