Иностранные легионы ликвидируют: бойцы разрывают контракты, чтобы не идти в штурмы, — DeepState

Аналитики со ссылкой на военных сообщили, что личный состав иностранных легионов хотят направить в Штурмовые войска. Из-за этого иностранцы раскрывают контракты с Вооруженными силами Украины.

Бойцов из иностранных легионов в составе Сухопутных войск планируют направлять в Штурмовые войска. По этой причине иностранцы разрывают контракты. Информацию 11 декабря опубликовали в DeepState.

"В общении с бойцами, они эту информацию подтверждают, но это еще необходимо более детально выяснить", — передали аналитики.

Кроме того, по данным DeepState, высшее военное командование дало указание зачислять бойцов, которые возвращаются из СЗЧ, только в полки или батальоны Штурмовых войск. Обычные бригады на подразделения при этом теряют возможность пополнять свой личный состав такими военнослужащими. Сообщается и о случаях, когда рекрутерам бригады не выдали мобилизованных из батальонов резерва.

Когда мы приехали за людьми на бригаду, чтобы взять их к себе на службу, то нам их просто не выдали. Для нас их не было..." — рассказал неназванный боец.

Аналитики добавили, что вопреки объявленным президентом планам по новому распределению военных высшее командование пытается пополнять ряды Штурмовых войск, пока "все больше и больше бригад заявляют о тотальном кадровом голоде".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о необходимости укрепления Вооруженных сил и усиления обороноспособности, ведь враг наступает. По его словам, больше всего случаев СЗЧ фиксируют в период прохождения БЗВП.

