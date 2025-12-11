Іноземні легіони ліквідують: бійці розривають контракти, щоб не йти у штурми, — DeepState

Аналітики з посиланням на військових повідомили, що особовий склад іноземних легіонів хочуть направити у Штурмові війська. Через це іноземці розкривають контракти зі Збройними силами України.

Бійців з іноземних легіонів у складі Сухопутних військ планують направляти у Штурмові війська. З цієї причини іноземці розривають контракти. Інформацію 11 грудня опублікували у DeepState.

"В спілкуванні з бійцями, вони цю інформацію підтверджують, але це ще необхідно більш детально з'ясувати", — передали аналітики.

Окрім того, за даними DeepState, вище військове командування дало вказівку зараховувати бійців, які повертаються з СЗЧ, лише у полки або батальйони Штурмових військ. Звичайні бригади на підрозділи при цьому втрачають можливість поповнювати свій особовий склад такими військовослужбовцями. Повідомляється й про випадки, коли рекрутерам бригади не видали мобілізованих з батальйонів резерву.

Відео дня

Коли ми приїхали за людьми на бригаду, щоб взяти їх до себе на службу, то нам їх просто не видали. Для нас їх не було…" — розповів неназваний боєць.

Аналітики додали, що всупереч оголошеним президентом планам щодо нового розподілу військових вище командування намагається поповнювати лави Штурмових військ, поки "все більше і більше бригад заявляють про тотальний кадровий голод".

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про необхідність зміцнення Збройних сил та посилення обороноздатності, адже ворог наступає. З його слів, найбільше випадків СЗЧ фіксують в період проходження БЗВП.

11 грудня ЗС РФ скинули КАБ на магазин у Сумській області. Загинули 40-річна продавчиня та 63-річна місцева жителька, ще одна працівниця дивом вижила.