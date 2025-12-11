Британские ВМС были подняты по тревоге из-за российской подлодки "Краснодар" (фото)
Подводную лодку ВС РФ сопровождал буксир "Алтай". Российские суда следовали из Северного моря через Дуврский пролив в Ла-Манш. И "Краснодару" не дали погрузиться, несмотря на шторм. Британские военные сообщают, что количество военных кораблей ВС РФ резко возросло за последние два года.
В ходе скоординированной трехдневной операции с союзниками по НАТО Королевский военно-морской флот отследил российскую подводную лодку в Ла-Манш. В операции участвовали специализированный вертолет Merlin из 814-й эскадрильи морской авиации и самолет-заправщик RFA Tidesurge, входящий в состав Королевского вспомогательного флота, пишет Daily Mail.
Королевский военно-морской флот заявил: "Опытные летчики были готовы переключиться на противолодочные операции, если бы "Краснодар" погрузился под воду".
Российская подводная лодка прошла по Ла-Маншу на поверхности, несмотря на штормовую погоду, обрушившуюся на Великобританию.
Командир подводной лодки RFA Tidesurge, капитан Джеймс Аллен, добавил: "Ничто так не концентрирует внимание любого моряка, как российская подводная лодка".
Лейтенант-командир Дэвид Эмери, командир Атлантического звена 814-й эскадрильи морской авиации, сказал, что постоянное наблюдение на российскими судами в территориальных водах Великобритании имеет жизненно важное значение для национальной безопасности.
Так что британцы следили за российской субмариной, пока они не достигли северо-запада Франции, вблизи острова Ушант. Там они передали задачу по наблюдению союзникам по НАТО.
Это произошло после сообщений на этой неделе о том, что Великобритания сталкивается с хронической нехваткой подводных лодок Королевского флота, что позволяет Владимиру Путину доминировать в Северной Атлантике.
В беспрецедентном признании слабости Великобритании генерал сэр Гвин Дженкинс охарактеризовал оборону как "изношенную".
По словам сэра Гвина, нехватка патрульных катеров совпала с 30-процентным увеличением активности российских кораблей в стратегически важном районе Северной Атлантики.
Он объяснил, что Кремль рассматривает эту территорию как "зону своих преимуществ" и стремится использовать слабости Великобритании в своих интересах.
Если не принять меры, Северный флот России потенциально может перекрыть линии снабжения Великобритании и поставить под угрозу подводную связь, а также энергопроводы.
Эти трубопроводы соединяют Великобританию с Европой, Скандинавией и Северной Америкой и были определены военными как один из главных приоритетов в области безопасности.
Напомним, ранее Польша выбрала шведскую компанию Saab для поставки трех подводных лодок A26 в рамках сделки стоимостью около 2,73 миллиарда долларов США. Подлодки Польше нужны, чтобы укреплять оборону Балтийского моря на фоне напряженности в отношениях с Россией.
И только в августе войска НАТО охотились за российской подлодкой у берегов Норвегии.