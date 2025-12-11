Британські ВМС були підняті по тривозі через російський підводний човен "Краснодар" (фото)

Підводний човен ЗС РФ супроводжував буксир "Алтай". Російські судна прямували з Північного моря через Дуврську протоку в Ла-Манш. І "Краснодару" не дали зануритися, незважаючи на шторм. Британські військові повідомляють, що кількість військових кораблів ЗС РФ різко зросла за останні два роки.

Під час скоординованої триденної операції з союзниками по НАТО Королівський військово-морський флот відстежив російський підводний човен у Ла-Манш. В операції брали участь спеціалізований вертоліт Merlin із 814-ї ескадрильї морської авіації та літак-заправник RFA Tidesurge, що входить до складу Королівського допоміжного флоту, пише Daily Mail.

Королівський військово-морський флот заявив: "Досвідчені льотчики були готові переключитися на протичовнові операції, якби "Краснодар" занурився під воду".

Фото: Royal Navy

Російський підводний човен пройшов Ла-Маншем на поверхні, незважаючи на штормову погоду, що обрушилася на Велику Британію.

Відео дня

Командир підводного човна RFA Tidesurge, капітан Джеймс Аллен, додав: "Ніщо так не концентрує увагу будь-якого моряка, як російський підводний човен".

Лейтенант-командир Девід Емері, командир Атлантичної ланки 814-ї ескадрильї морської авіації, сказав, що постійне спостереження за російськими суднами в територіальних водах Великої Британії має життєво важливе значення для національної безпеки.

Тож британці стежили за російською субмариною, поки вони не досягли північного заходу Франції, поблизу острова Ушант. Там вони передали завдання зі спостереження союзникам по НАТО.

Це сталося після повідомлень цього тижня про те, що Велика Британія стикається з хронічною нестачею підводних човнів Королівського флоту, що дає змогу Володимиру Путіну домінувати в Північній Атлантиці.

У безпрецедентному визнанні слабкості Великої Британії генерал сер Гвін Дженкінс охарактеризував оборону як "зношену".

За словами сера Гвіна, нестача патрульних катерів збіглася з 30-відсотковим збільшенням активності російських кораблів у стратегічно важливому районі Північної Атлантики.

Він пояснив, що Кремль розглядає цю територію як "зону своїх переваг" і прагне використовувати слабкості Великої Британії у своїх інтересах.

Якщо не вжити заходів, Північний флот Росії потенційно може перекрити лінії постачання Великої Британії і поставити під загрозу підводний зв'язок, а також енергопроводи.

Ці трубопроводи з'єднують Велику Британію з Європою, Скандинавією і Північною Америкою, і їх військові визначили як один із головних пріоритетів у сфері безпеки.

Нагадаємо, раніше Польща обрала шведську компанію Saab для постачання трьох підводних човнів A26 у рамках угоди вартістю близько 2,73 мільярда доларів США. Підводні човни Польщі потрібні, щоб зміцнювати оборону Балтійського моря на тлі напруженості у відносинах з Росією.

І тільки в серпні війська НАТО полювали за російським підводним човном біля берегів Норвегії.