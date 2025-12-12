"Перехват практически невозможен": в Fire Point объяснили, одолеет ли украинская баллистика ПВО РФ

До конца 2025 года компания Fire Point планирует завершить все формальные процедуры по включению в вооружение новой украинской баллистической ракеты FP-7. В частности, этот комплекс разрабатывают как средство, способное преодолевать российские системы противовоздушной обороны вокруг столицы РФ, и как инструмент, применение которого не потребует внешних согласований.

В комментарии BBC главный конструктор Fire Point Денис Штилерман отметил, что Украине принципиально необходимо иметь собственную баллистику, чтобы не зависеть от политических решений партнеров. По его словам, FP-7 создается как высокоскоростная ракета, которая должна соответствовать уровню комплексов класса С-400.

Штилерман пояснил, что ракета будет иметь сверхзвуковую скорость входа в цель — более 1200 метров в секунду. Благодаря этому и использованию композитных материалов ее перехват российской ПВО будет маловероятным. Он подчеркнул, что проект уже прошел ключевые этапы: Fire Point самостоятельно воссоздала конструкцию одного из модулей ракет С-300/С-400, изготовила приводы и разработала собственный двигатель, после чего стало понятно, что предприятие фактически создало полноценную ракету.

Сейчас FP-7 проходит кодификацию в специализированных научных учреждениях Минобороны. Если государство примет решение о заказе, Fire Point сможет развернуть серийное производство уже весной 2026 года. Потенциальные объемы — сотни баллистических ракет ежемесячно.

Fire Point может масштабировать пуски FP-1 и FP-2: сотни запусков уже возможны

Параллельно с баллистической программой Fire Point наращивает возможности массовых запусков ударных беспилотников. Технический директор компании Ирина Терех сообщила, что FP-1 и FP-2 запускаются с мобильных платформ, которые не требуют аэродромной инфраструктуры. Это позволяет проводить пуски большими сериями.

По ее словам, сейчас Украина уже способна применять FP-дроны "сотнями". На вопрос журналиста, может ли Fire Point повторить масштабы российских атак, когда РФ применяет по Украине до 500 "Шахедов" в сутки, Терех ответила, что пока компания не достигла возможности тысячных запусков — нынешний предел составляет около 300 FP-1 в сутки.

В то же время она отметила, что выход на более высокие объемы — вопрос наращивания производственной и логистической инфраструктуры. По ее словам, украинские военные ставят перед Fire Point чрезвычайно масштабные задачи, включая возможность запуска до тысячи FP-1 в течение суток, но детали таких планов публично не разглашаются.

Терех подчеркнула, что задача компании — не просто "сравниться по количеству" с российскими массированными атаками, а обеспечить максимально эффективный удар по каждой единице боеприпаса. Она подчеркнула, что даже при ограниченных ресурсах Fire Point уже по определенным показателям опережает российского производителя ударных дронов.

Также она подтвердила, что главным направлением развития для компании сейчас являются баллистические ракеты. Дроновые программы остаются актуальными, однако они уже частично автоматизированы и не требуют таких ресурсов, как ракетные разработки. Создание скоростных целей, которые врагу будет крайне сложно перехватить, Fire Point называет ключевым приоритетом.

Напомним, что недавно ВС РФ дважды нанесли сильные удары по цехам Fire Point, украинского производителя ракет "Фламинго". Кроме того, во время обстрела Вышгорода погиб программист компании.

Напомним, что создание баллистической ракеты FP-7 началось после того, как появились возможности изготавливать мощные твердотопливные двигатели.