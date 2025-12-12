"Перехоплення практично неможливе": у Fire Point пояснили, чи здолає українська балістика ППО РФ

До кінця 2025 року компанія Fire Point планує завершити усі формальні процедури щодо включення до озброєння нової української балістичної ракети FP‑7. Зокрема, цей комплекс розробляють як засіб, здатний долати російські системи протиповітряної оборони навколо столиці РФ, та як інструмент, застосування якого не вимагатиме зовнішніх погоджень.

У коментарі BBC головний конструктор Fire Point Денис Штілєрман наголосив, що Україні принципово необхідно мати власну балістику, аби не залежати від політичних рішень партнерів. За його словами, FP‑7 створюється як високошвидкісна ракета, що має відповідати рівню комплексів класу С‑400.

Штілєрман пояснив, що ракета матиме понадзвукову швидкість входу в ціль — більше ніж 1200 метрів на секунду. Завдяки цьому та використанню композитних матеріалів її перехоплення російською ППО буде малоймовірним. Він підкреслив, що проєкт уже пройшов ключові етапи: Fire Point самостійно відтворила конструкцію одного з модулів ракет С‑300/С‑400, виготовила приводи та розробила власний двигун, після чого стало зрозуміло, що підприємство фактично створило повноцінну ракету.

Наразі FP‑7 проходить кодифікацію у спеціалізованих наукових установах Міноборони. Якщо держава ухвалить рішення про замовлення, Fire Point зможе розгорнути серійне виробництво вже навесні 2026 року. Потенційні обсяги — сотні балістичних ракет щомісяця.

Fire Point може масштабувати пуски FP‑1 і FP‑2: сотні запусків уже можливі

Паралельно з балістичною програмою Fire Point нарощує можливості масових запусків ударних безпілотників. Технічна директорка компанії Ірина Терех повідомила, що FP‑1 та FP‑2 запускаються з мобільних платформ, які не потребують аеродромної інфраструктури. Це дає змогу проводити пуски великими серіями.

За її словами, зараз Україна вже здатна застосовувати FP‑дрони "сотнями". На запитання журналіста, чи може Fire Point повторити масштаби російських атак, коли РФ застосовує по Україні до 500 "Шахедів" на добу, Терех відповіла, що поки компанія не досягла можливості тисячних запусків — нинішня межа становить близько 300 FP‑1 за добу.

Водночас вона зазначила, що вихід на вищі обсяги — питання нарощування виробничої та логістичної інфраструктури. За її словами, українські військові ставлять перед Fire Point надзвичайно масштабні завдання, включно з можливістю запуску до тисячі FP‑1 протягом однієї доби, але деталі таких планів публічно не розголошуються.

Терех підкреслила, що завдання компанії — не просто "зрівнятися за кількістю" з російськими масованими атаками, а забезпечити максимально ефективний удар за кожною одиницею боєприпаса. Вона наголосила, що навіть за обмежених ресурсів Fire Point уже за певними показниками випереджає російського виробника ударних дронів.

Також вона підтвердила, що головним напрямком розвитку для компанії наразі є балістичні ракети. Дронові програми залишаються актуальними, однак вони вже частково автоматизовані та не потребують таких ресурсів, як ракетні розробки. Створення швидкісних цілей, які ворогу буде вкрай складно перехопити, Fire Point називає ключовим пріоритетом.

Нагадаємо, що нещодавно ЗС РФ двічі завдали сильних ударів по цехах Fire Point, українського виробника ракет "Фламінго". Крім того, під час обстрілу Вишгорода загинув програміст компанії.

Нагадаємо, що створення балістичної ракети FP‑7 почалось після того, як з'явились можливості виготовляти потужні твердопаливні двигуни.