Воздушная тревога в ряде областей: россияне атакуют Украину крылатыми ракетами, в воздухе МиГ-31К

Ночью 13 декабря россияне осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" по Украине: враг направил по областям около десятка целей из акватории Черного моря. Также россияне подняли в воздух истребители МиГ-31К, которые являются носителями аэробаллистических ракет "Кинжал".

Воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в южных, центральных и восточных областях. Фокус передает все, что известно о ночном обстреле россиян.

Около 00:40 часов мониторинговые каналы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет типа "Калибр" с моря. Впоследствии информацию о ракетной опасности для ряда областей также обнародовали Воздушные силы.

Впоследствии воздушную тревогу объявили в Киеве и других регионах из-за ракетной опасности.

Около 01:00 часов мониторинговые каналы сообщили о вхождении первых крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По данным Воздушных сил, "Калибры" заходили через Херсонскую область в направлении Николаевской.

Около 01:10 часов мониторинговые каналы и КМВА предупредили о вылете МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов".

Воздушные силы предупредили, что "Калибры" взяли курс в направлении Одесского района и движутся на Черноморск. Впоследствии уточнили, что группа крылатых ракет взяла курс на Белгород-Днестровский Одесской области.

Напомним, россияне в ночь на 13 декабря атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремели взрывы, местные СМИ сообщили о пожаре и ударах по энергетике.

Также днем 12 декабря россияне ударили баллистическими ракетами по гражданскому судну в Черноморске.