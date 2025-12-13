Повітряна тривога у низці областей: росіяни атакують Україну крилатими ракетами та балістикою, у повітрі МіГ-31К

Уночі 13 грудня росіяни здійснили пуски крилатих ракет типу "Калібр" по Україні: ворог спрямував по областях близько десятка цілей з акваторії Чорного моря. Також росіяни підняли у повітря винищувачі МіГ-31К, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".

Повітряну тривогу через ракетну небезпеку оголосили у південних, центральних та східних областях. Фокус передає усе, що відомо про нічний обстріл росіян.

Близько 00:40 години моніторингові канали попередили про ймовірні пуски крилатих ракет типу "Калібр" з моря. Згодом інформацію про ракетну небезпеку для низки областей також оприлюднили Повітряні сили.

Згодом повітряну тривогу оголосили у Києві та інших регіонах через ракетну небезпеку.

Близько 01:00 години моніторингові канали повідомили про входження перших крилатих ракет у повітряний простір України. За даними Повітряних сил, "Калібри" заходили через Херсонську область у напрямку Миколаївської.

Близько 01:10 години моніторингові канали та КМВА попередили про виліт МіГ-31К, що є носіями "Кинджалів".

Повітряні сили попередили, що "Калібри" взяли курс у напрямку Одеського району та рухаються на Чорноморськ. Згодом уточнили, що група крилатих ракет взяла курс на Білгород-Дністровський Одеської області.

Близько 01:20 години Повітряні сили попередили про входження нових крилатих ракет. "Калібри" заходили у повітряний простір через Херсонщину та рухалися на Миколаївську область.

Згодом Повітряні сили повідомили, що додалася також загроза застосування ворогом балістичних ракет з південного напрямку. Через кілька хвилин моніторингові канали попередили про пуски балістики курсом на Одесу — у місті пролунали вибухи.

Нагадаємо, росіяни у ніч на 13 грудня атакували Одесу "Шахедами": у місті пролунали вибухи, місцеві ЗМІ повідомили про пожежу та удари по енергетиці.

Також вдень 12 грудня росіяни вдарили балістичними ракетами по цивільному судні у Чорноморську.