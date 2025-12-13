Взрывы в Одессе и Николаеве: россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой, начались перебои со светом

Ночью 13 декабря россияне осуществили пуски крылатых ракет типа "Калибр" по Украине: враг направил по областям около десятка целей из акватории Черного моря. В Одессе и области после серии взрывов начались перебои со светом и водой.

Воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в южных, северных, центральных, восточных и частично западных областях. Фокус передает все, что известно о ночном обстреле россиян.

Около 00:40 часов мониторинговые каналы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет типа "Калибр" с моря. Впоследствии информацию о ракетной опасности для ряда областей также обнародовали Воздушные силы.

Впоследствии воздушную тревогу объявили в Киеве и других регионах из-за ракетной опасности.

Около 01:00 часов мониторинговые каналы сообщили о вхождении первых крылатых ракет в воздушное пространство Украины. По данным Воздушных сил, "Калибры" заходили через Херсонскую область в направлении Николаевской.

Около 01:10 часов мониторинговые каналы и КМВА предупредили о вылете МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов".

Воздушные силы предупредили, что "Калибры" взяли курс в направлении Одесского района и движутся на Черноморск. Впоследствии уточнили, что группа крылатых ракет взяла курс на Белгород-Днестровский Одесской области.

Около 01:20 часов Воздушные силы предупредили о вхождении новых крылатых ракет. "Калибры" заходили в воздушное пространство через Херсонскую область и двигались на Николаевскую область.

Впоследствии Воздушные силы сообщили, что добавилась также угроза применения врагом баллистических ракет с южного направления. Через несколько минут мониторинговые каналы предупредили о пусках баллистики курсом на Одессу — в городе раздались взрывы.

В последующие минуты россияне повторно запустили баллистику по Одессе. Также СМИ сообщили о взрывах в Николаеве.

СМИ сообщили, что после атаки в Одессе и области начались перебои с электроснабжением. Мониторинговые каналы сообщили, что враг этой ночью бил по объектам энергетической и газовой инфраструктуры.

Около 01:50 россияне повторно запустили баллистические ракеты из Крыма. Цели двигались курсом на Одессу и Черноморск, вскоре в Одесском районе раздались повторные взрывы.

Информации о разрушениях или пострадавших в результате атаки на момент публикации не поступало.

Напомним, россияне в ночь на 13 декабря атаковали Одессу "Шахедами": в городе прогремели взрывы, местные СМИ сообщили о пожаре и ударах по энергетике.

Также днем 12 декабря россияне ударили баллистическими ракетами по гражданскому судну в Черноморске.