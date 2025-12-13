"На колени, пожалуйста": как американец вежливо брал в плен российских военных

Бывший американский морпех-доброволец Брюс Келлер вместе с побратимами из 63-й ОМБр взял в плен группу российских военных. Видео об этом стало вирусным в соцсетях.

Брюс Келлер, который имел четырехлетний опыт службы в морской пехоте США, после полномасштабного вторжения России решил присоединиться к украинским защитникам. Об этом американец рассказал "24 каналу".

Иностранец рассказал, что ему приходилось несколько раз брать врага в плен, поэтому он пытался минимизировать риск потерь с обеих сторон, уменьшив напряжение.

"И если для этого надо быть вежливым с ними, дать им сигарету, я так и сделаю, независимо от того, как это будет выглядеть для кого-то", — подчеркнул Брюс Келлер.

Пленных россиян отвели на позиции, откуда их передали дальше. И это был последний раз, когда американец их видел.

Відео дня

Иностранцу пришлось изучать украинский язык на базовом уровне, когда тот находился на позициях с украинцами. Он отметил, что понимание побратимов было важно для выживания всех.

Гражданин США рассказал, что собирается остаться в Украине после войны и создать семью. Он увлекся удивительной историей страны, за которую сейчас проливает кровь. А вот родные мужчины, признался он, сначала не испытывали восторг, когда узнали о стремлении американца воевать в составе 63 отдельной механизированной бригады. Впрочем, сейчас они уже смирились с этим и радуются тому, что Брюс просто остается живым.

Напомним, Фокус писал, как Брюс вместе с побратимами из 63 ОМБр взял в плен четырех россиян в Серебрянском лесничестве на Луганщине. Мужчина вежливо приказал им стать на колени.

Также напомним, что до конца 2025 года все четыре воинские части Сухопутных войск ВСУ, известные под названием "Интернациональные легионы", должны быть расформированы. По плану Генштаба ВСУ, их бойцы должны продолжить свою службу в штурмовых войсках.