"На коліна, будь ласка": як американець ввічливо брав у полон російських військових

Колишній американський морпех-доброволець Брюс Келлер разом із побратимами із 63-ї ОМБр узяв у полон групу російських військових. Відео про це стало вірусним у соцмережах.

Брюс Келлер, який мав чотирирічний досвід служби в морській піхоті США, після повномасштабного вторгнення Росії вирішив доєднатися до українських захисників. Про це американець розповів "24 каналу".

Іноземець розповів, що йому доводилося декілька разів брати ворога у полон, тому він намагався мінімізувати ризик втрат з обох сторін, зменшивши напругу.

"І якщо для цього треба бути ввічливим із ними, дати їм сигарету, я так і зроблю, незалежно від того, який вигляд це матиме для когось", — наголосив Брюс Келлер.

Полонених росіян відвели на позиції, звідкіля їх передали далі. І це було востаннє, коли американець їх бачив.

Іноземцю довелося вивчати українську мову на базовому рівні, коли той перебував на позиціях з українцями. Він наголосив, що розуміння побратимів було важливо для виживання всіх.

Громадянин США розповів, що збирається залишитися в Україні після війни та створити сім'ю. Він захопився дивовижною історією країни, за яку нині проливає кров. А ось рідні чоловіка, зізнався він, спершу не відчували захват, коли дізналися про прагнення американця воювати у складі 63 окремої механізованої бригади. Утім, наразі вони вже змирилися з цим та радіють з того, що Брюс просто залишається живим.

