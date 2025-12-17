Как РПЦ и ФСБ РФ разрушали Украину: деньги, спецоперации и "Новороссия", — расследование

Речь идет о связи Русской православной церкви и ФСБ РФ. Украинские хакеры получили переписку агентов, которые доказывают прямое влияние россиян на сознание граждан других стран, на политиков и на общественные процессы. Расследователи раскрыли совместную работу РПЦ и ФСБ, во что до сих пор, похоже, не верят в Европе и в странах Запада.

В письмах российских иерархов и спецагентов есть четкие указания о том, как отравлять граждан других стран прокремлевской пропагандой и как влиять на политику в пользу Москвы, говорится в расследовании журналиста Криса Сампсона, появившемся на платформе Substack. Журналист исследовал 17-гигабайтный пакет материалов FrolovLeaks, полученного Международным сообществом InformNapalm из взломанных электронных почт россиян.

РПЦ и ФСБ — как связаны два ведомства Кремля

В исследовании — восемь разделов, которые освещают различные аспекты гибридной войны. Первые три раздела — о письмах, которые помогли разоблачить сеть влияния, об агенте Кирилле Фролове, о финансировании и контроле ФСБ. Следующие три — о том, как россияне использовали церковь как оружие и для шпионажа, о доказательствах, которые доказывают преступные намерения РФ. Два итоговых раздела — о постепенном развертывании плана Москвы, которое вылилось в большую войну 2022 года.

Відео дня

Главный фигурант расследования — Кирилл Фролов, который якобы работал в трех российских учреждениях — "Российский институт стратегических исследований", "Императорское православное палестинское общество", "Всемирный русский народный совет". Настоящая должность Фролова — агент ФСБ, посредник, который "работал на пересечении государственной разведки, религиозной власти и влияния СМИ".

РПЦ и ФСБ — российский агент Кирилл Фролов Фото: Из открытых источников

Именно этот человек, как свидетельствуют письма во взломанной электронной почте, был одним из кураторов, организаторов, финансистов, посредников и контролеров сети влияния РФ. Инструменты влияния — через филиалы русской православной церкви, через российскую диаспору, через международные религиозные форумы, через сотрудничество с западными консервативными движениями и представителями медиа. Руководитель сети — экс-спикер РПЦ Всеволод Чаплин: когда он узнал о взломе почты, то заявил, что все делал "правильно" и ничего не стесняется.

Примеры спецопераций Русской православной церкви и ФСБ

Одна из спецопераций касалась, например, событий 2014 года, когда началась гибридная война РФ на Донбассе. Фролов давал указания священникам УПЦ МП не останавливать боевиков, которые действовали в Донецкой, Луганской областях, в других регионах. В частности, указание из Москвы получили — журналист Виталий Третьяков, священники Андрей Новиков, митрополит Агафангел, отец Максим Волынец, архиепископ Митрофан, отец Тихон (Шевкунов), митрополит Онуфрий.

Еще одна спецоперация — прямой призыв к мятежу в Одессе. Фигуранты — митрополит Одесский Агафангел, отец Тетерко, епископ Овидиопольский Аркадий. Речь шла, среди прочего, о создании "Новороссии". В Харькове был другой деятель — Сергей Моисеев. В июле 2014 года Фролов написал письмо патриарху РПЦ Кириллу и рассказал о плане расчленения Украины. Сегодня об этом же говорит Путин — о "Новороссии, Северной Руси, Подкарпатской Руси и Малороссии, а также Галичине".

Отдельная "война" РПЦ — это борьба с украинской автокефалией. В медиа Запада и Украины появлялись "эксперты", которые рассказывали об "опасности" Томоса и об "украинских националистах".

"Эти экспертные нарративы, усиленные сочувствующими международными православными СМИ и подхваченные российской государственной пропагандой, создали информационную среду, где вторжение могло выглядеть как спасение", — написал расследователь, показывая, как действия Фролова, РПЦ и ФСБ привели к войне 2022 года.

Какая опасность от объединения РПЦ и ФСБ

Аналитические материалы Сампсона — это более 50 страниц, на которых говорится о российской сети влияния против Украины и стран Запада, развернутой с 2011 по 2016 гг. Расследователь показал, как россияне брали под контроль церковь, как давили на священников, как распространяли пропагандистские нарративы. Особенно опасно то, что на Западе до сих пор не воспринимают РПЦ как угрозу и поэтому демократии уязвимы для влияния Кремля.

"Демократические общества остаются опасно неготовыми противостоять такому подходу. Чиновники колеблются характеризовать операции по религиозному влиянию как угрозы безопасности, опасаясь обвинений в антирелигиозной предвзятости", — говорится в материале.

Кроме того, на защиту русской церкви поднимаются консервативные силы, которые не понимают, что на самом деле происходит. Одно из последствий — отказ помогать Украине, отметил расследователь.

"Западные консерваторы, которые принимают российскую формулировку цивилизационного конфликта, становятся сторонниками российских позиций в рамках собственных политических систем. Они выступают против помощи Украине", — написал Сампсон.

Отметим, в ноябре экс-нардеп Александр Черненко рассказал о сотнях уголовных производств, открытых против священников УПЦ (МП) по подозрению в государственной измене и работе на РФ. Речь идет об около 200 производствах, среди них — митрополиты и епископы. Между тем в 2018 году медиа писали о деятельности Кирилла Фролова: православный активист получил 200 тыс. долл. на покупку оружия для боевиков Донбасса в 2014 году.

Напоминаем, 11 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров озвучил условия завершения войны в Украине: одно из требования капитуляции касалось русской церкви.