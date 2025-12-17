Як РПЦ та ФСБ РФ руйнували Україну: гроші, спецоперації та "Новоросія", — розслідування

Йдеться про зв'язок Російської православної церкви та ФСБ РФ. Українські хакери дістали листування агентів, які доводять прямий вплив росіян на свідомість громадян інших країн, на політиків та на суспільні процеси. Розслідувачі розкрили спільну роботу РПЦ та ФСБ, у що досі, схоже, не вірять у Європі та в країнах Заходу.

У листах російських ієрархів та спецагентів є чіткі вказівки про те, які отруювати громадян інших країн прокремлівською пропагандою та як впливати на політику на користь Москви, ідеться у розслідуванні журналіста Кріса Сампсона, яке з'явилось на платформі Substack. Журналіст провів ґрунтовне дослідження 17-гігабайтного пакета матеріалів FrolovLeaks, отриманого Міжнародною спільнотою InformNapalm зі зламаних електронних пошт росіян.

РПЦ та ФСБ — як пов'язані два відомства Кремля

У дослідженні — вісім розділів, які висвітлюють різні аспекти гібридної війни. Перші три розділи — про листи, які допомогли викрити мережу впливу, про агента Кирила Фролова, про фінансування та контроль. Наступні три — про те, як росіяни використовували церкву як зброю та для шпигунства, про докази, які доводять злочинні наміри РФ. Два підсумкові розділи — про поступове розгортання плану Москви, яке вилилось у велику війну 2022 року.

Головний фігурант розслідування — Кирило Фролов, який начебто працював у трьох російських установах — "Російський інститут стратегічних досліджень", "Імператорське православне палестинське товариство", "Всесвітня російська народна рада". Справжня посада Фролова — агент ФСБ, посередник, який ""працював на перетині державної розвідки, релігійної влади та впливу ЗМІ.

РПЦ та ФСБ - російський агент Кирило Фролов Фото: З відкритих джерел

Саме ця людина, як свідчать листи у зламаній електронній пошті, був одним з кураторів, організаторів, фінансистів, посередників та контролерів мережі впливу РФ. Інструменти впливу — через філії російської православної церкви, через російську діаспору, через міжнародні релігійні форуми, через співпрацю з західними консервативними рухами та представниками медіа. Керівник мережі — ексречник РПЦ Всеволод Чаплін: коли він дізнався про злам пошти, то заявив, що все робив "правильно" і нічого не соромиться.

Приклади спецоперацій Російської православної церкви та ФСБ

Одна зі спецоперацій стосувалась, наприклад, подій 2014 року, коли почалась гібридна війна РФ на Донбасі. Фролов давав вказівки священникам УПЦ МП не спиняти бойовиків, які діяли на Донеччині, Луганщині, в інших регіонах. Зокрема, вказівку з Москви отримали — журналіст Віталій Третьяков, священники Андрій Новіков, митрополит Агафангелу, отець Максим Волинець, архієпископ Митрофан, отець Тихон (Шевкунов), митрополит Онуфрій.

Ще одна спецоперація — прямий заклик до заколоту в Одесі. Фігуранти — митрополит Одеський Агафангел, отець Тетерко, єпископ Овідіопольський Аркадій. Ішлося, серед іншого, про створення "Новоросії". У Харкові був інший діяч — Сергій Моїсеєв. У липні 2014 року Фролов написав лист патріарху РПЦ Кирилу і розповів про план розчленування України. Сьогодні про це ж говорить Путін — про "Новоросію, Північну Русь, Підкарпатську Русь та Малоросію, а також Галичину".

Окрема "війна" РПЦ — це боротьба з українською автокефалією. У медіа Заходу та України з'являлись "експерти", які розповідали про "небезпеку" Томосу і про "українських націоналістів".

"Ці експертні наративи, посилені співчутливими міжнародними православними ЗМІ та підхоплені російською державною пропагандою, створили інформаційне середовище, де вторгнення могло виглядати як порятунок", — написав розслідувач, показуючи, як дії Фролова, РПЦ та ФСБ призвели до війни 2022 року.

Яка небезпека від об'єднання РПЦ та ФСБ

Аналітичні матеріали Сампсона — це понад 50 сторінок, на яких ідеться про російську мережу впливу проти України та країн Заходу, розгорнуту з 2011 по 2016 рр. Розслідувач показав, як росіяни брали під контроль церкву, як тиснули на священників, як поширювали пропагандистські наративи. Особливо небезпечним є те, що на Заході досі не сприймають РПЦ як загрозу і тому демократії вразливі для впливу Кремля.

"Демократичні суспільства залишаються небезпечно неготовими протистояти такому підходу. Урядовці вагаються характеризувати операції з релігійного впливу як загрози безпеці, побоюючись звинувачень в антирелігійній упередженості", — ідеться у матеріалі.

Крім того, на захист російської церкви підіймаються консервативні сили, які не розуміють, що насправді відбувається. Один з наслідків — відмова допомагати Україні, зауважив розслідувач.

"Західні консерватори, які приймають російське формулювання цивілізаційного конфлікту, стають прихильниками російських позицій у межах власних політичних систем. Вони виступають проти допомоги Україні", — написав Сампсон.

Зазначимо, у листопаді екснардеп Олександр Черненко розповів про сотні кримінальних проваджень, відкритих проти священників УПЦ (МП) через підозру у державній зраді та роботі на РФ. Ідеться про близько 200 проваджень, серед них — митрополити та єпископи. Тим часом у 2018 році медіа писали про діяльність Кирила Фролова: православний активіст отримав 200 тис. дол. на купівлю зброю для бойовиків Донбасу у 2014 році.

Нагадуємо, 11 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров озвучив умови завершення війни в Україні: одна з вимоги капітуляції стосувалась російської церкви.