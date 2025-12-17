Не лучше Будапештского меморандума: нардеп предупредил о рисках гарантий безопасности

Гарантии безопасности, которые могут предоставить Украине по итогам войны, могут быть не лучше Будапештского меморандума. В случае заключения мирного соглашения Россия точно сможет нарушить договоренность.

В таком случае никто из стран-партнеров не станет на защиту Украины. Об этом заявил народный депутат "Голоса", секретарь комитета ВР по национальной безопасности и обороне, ветеран АТО/ООС Роман Костенко в интервью "Украинской правде", опубликованном 17 декабря 2025-го года.

По мнению нардепа, идея создать демилитаризованную буферную зону в Донецкой области, как то предлагают американцы, является плохой. Ведь россияне на следующий день зайдут туда.

Он в частности негативно оценил американское предложение о создании демилитаризованной буферной зоны на Донбассе.

"Любая договоренность с россиянами — это возможность им забрать страну без боя. Завтра те силы, которые должны были сдохнуть на нашей земле в бою, пойдут на Юг, на Киев, Черниговщину, Запорожье. Мы просто даем возможность им без потерь захватить часть нашей территории", — считает Костенко.

При этом он убежден, что мирное соглашение, которое будет предусматривать "демилитаризованный Донбасс", повторит судьбу Будапештского меморандума, по которому страны должны были гарантировать ненападение на Украину.

Нардеп напомнил, что больших гарантий не могло быть. Впрочем, когда Россия в следующий раз нападет, в тех странах могут смениться правительства, которые не будут готовы выполнять их.

Костенко говорит, что хотя Украина может потерять Донецкую область во время боевых действий, но вариант с мирной отдачей территорий приведет к более серьезным последствиям.

"Один раз отдав землю, мы будем потом так же отдавать юг. Вот увидите. Херсонскую область, Николаевскую, Одесскую, у нас будут требовать Запорожскую. Это факт. А какие поводы? Да миллион. Россия — страна, которая подрывала собственных граждан, чтобы начать операцию в Чечне", — напомнил ветеран войны.

Он также отметил, что РФ должна постараться, чтобы забрать Донецкую область силой. В случае, если Европа продолжит помогать Украине, ситуация для нашей страны не станет существенно хуже.

Костенко отметил, что пережил на фронте десятки перемирий, которые Россия нарушала через минуту после его начала.

"Здесь в Киеве еще неделю все политики говорят о перемирии, а мы там уже рубимся на переднем краю", — вспоминает нардеп свой опыт времен АТО/ООС.

Ранее военный обозреватель Иван Тимочко объяснял, что дискуссии о возможном отводе украинских войск с Донбасса снова активизировались, а сценарии с "нейтральными зонами", паузами и гарантиями вызывают серьезные сомнения в их безопасности и эффективности.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что Украина уже потеряла свои территории, однако США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Киева.