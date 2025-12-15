"Мы работаем над этим": Трамп заявил, что Украина уже потеряла территории (видео)

Украина уже потеряла свои территории, однако США вместе с Европой работают над гарантиями безопасности для Киева.

Америка не хочет, чтобы война между Украиной и РФ началась снова, заявил президент США Дональд Трамп.

"Они уже потеряли территорию. Территория потеряна. Но что касается гарантий безопасности, мы работаем над этим вместе с Европой. Мы не хотим, чтобы снова началась война", — сказал Трамп.

Он также сообщил, что недавно имел разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако не уточнил, когда именно и о чем был этот разговор.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что Россия якобы хочет завершить войну, но в определенный момент может отказаться от этого. По его словам, такая же ситуация может быть и с украинской стороны.

Напомним, 15 декабря неназванный американский чиновник заявил, что Трамп "доволен" результатами переговоров США с Украиной.

Фокус также писал о том, что переговоры между Украиной и США превратились в борьбу, где РФ даже не участвует.