"Ми працюємо над цим": Трамп заявив, що Україна вже втратила території (відео)

Україна вже втратила свої території, проте США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для Києва.

Америка не хоче, щоб війна між Україною та РФ почалась знову, заявив президент США Дональд Трамп.

"Вони вже втратили територію. Територія втрачена. Але що стосується гарантій безпеки, ми працюємо над цим разом з Європою. Ми не хочемо, щоб знову почалася війна", — сказав Трамп.

Він також повідомив, що нещодавно мав розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, проте не уточнив, коли саме та про що була ця розмова.

Крім того, Трамп підкреслив, що Росія нібито хоче завершити війну, але в певний момент може відмовитися від цього. За його словами, така ж ситуація може бути й з української сторони.

Нагадаємо, 15 грудня неназваний американський чиновник заявив, що Трамп "задоволений" результатами переговорів США з Україною.

Фокус також писав про те, що переговори між Україною та США перетворились на боротьбу, де РФ навіть не бере участі.