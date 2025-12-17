Не краще за Будапештський меморандум: нардеп попередив про ризики гарантій безпеки

Гарантії безпеки, які можуть надати Україні за підсумками війни, можуть бути не кращими за Будапештський меморандум. У випадку укладання мирної угоди Росія точно зможе порушити домовленість.

У такому випадку ніхто з країн-партнерів не стане на захист України. Про це заявив народний депутат "Голосу", секретар комітету ВР з національної безпеки та оборони, ветеран АТО/ООС Роман Костенко в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 17 грудня 2025-го року.

На думку нардепа, ідея створити демілітаризовану буферну зону на Донеччині, як те пропонують американці, є поганою. Адже росіяни на наступний день зайдуть туди.

Він зокрема негативно оцінив американську пропозицію щодо створення демілітаризованої буферної зони на Донбасі.

"Будь-яка домовленість з росіянами – це можливість їм забрати країну без бою. Завтра ті сили, які мали здохнути на нашій землі у бою, підуть на Південь, на Київ, Чернігівщину, Запоріжжя. Ми просто даємо можливість їм без втрат захопити частину нашої території", — вважає Костенко.

Відео дня

При цьому він переконаний, що мирна угода, яка передбачатиме "демілітаризований Донбас", повторить долю Будапештського меморандуму, за яким країни мали гарантувати ненапад на Україну.

Нардеп нагадав, що більших гарантій не могло бути. Утім, коли Росія наступного разу нападе, у тих країнах можуть змінитися уряди, які не будуть готові виконувати їх.

Костенко каже, що хоча Україна може втратити Донеччину під час бойових дій, але варіант з мирною віддачею територій призведе до більш серйозних наслідків.

"Один раз віддавши землю, ми будемо потім так само віддавати південь. От побачите. Херсонську область, Миколаївську, Одеську, у нас будуть вимагати Запорізьку. Це факт. А які приводи? Та мільйон. Росія — країна, яка підривала власних громадян, щоб розпочати операцію в Чечні", — нагадав ветеран війни.

Він також зазначив, що РФ має постаратися, щоб забрати Донеччину силою. У випадку, якщо Європа продовжить допомагати Україні, ситуація для нашої країни не стане суттєво гіршою.

Костенко зазначив, що пережив на фронті десятків перемир'їв, які Росія порушувала через хвилину після його початку.

"Тут в Києві ще тиждень всі політики говорять про перемир'я, а ми там вже рубаємося на передньому краю", — згадує нардеп свій досвід часів АТО/ООС.

Раніше військовий оглядач Іван Тимочко пояснював, що дискусії про можливе відведення українських військ із Донбасу знову активізувалися, а сценарії з "нейтральними зонами", паузами та гарантіями викликають серйозні сумніви щодо їхньої безпеки та ефективності.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що Україна вже втратила свої території, проте США разом з Європою працюють над гарантіями безпеки для Києва.