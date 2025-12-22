Производство FP-1 и "Фламинго": тесные цеха, дешевые компоненты, собственные "бустеры", — СМИ

Производство дронов FP-1 и FP-2 происходит в тесных цехах с максимальным использованием стандартизированных дешевых компонентов, рассказало медиа, которое воочию увидело технологические процессы. Благодаря простоте и стандартизации есть планы превратить эти беспилотники в "народные дроны", чтобы их могли изготавливать на любом предприятии. Какие особенности FP-1 и FP-2 и почему ракета "Фламинго" стала жертвой завышенных ожиданий?

Журналисты проекта "Оборонка" посетили производство компании Fire Point, пообщались с украинскими бойцами, которые используют продукцию этой компании, и с другими производителями дронов, и объяснили, как работают цеха, которые изготавливают FP-1, FP-2 и "Фламинго". В материале сообщили, среди прочего, что благодаря инициативности компании некоторые другие предприятия Украины "ожили", хотя вот-вот должны были закрыться. Главная особенность технологии — использование простых и недорогих материалов, и это позволяет "штамповать" готовые изделия в значительном количестве.

FP-1 и "Фламинго" — как организовали производство

Цеха предприятия выглядят иначе, чем на первоначальных фото, опубликованных медиа Associated Press, говорится в статье. На самом деле они тесные, заставлены большим количеством стеллажей с пронумерованными корпусами, и несколько похожи на лабиринты. Отмечается, что теснота может быть связана с большим заказом Генштаба ВСУ, поскольку продукция — дроны deep strike (большой дальности) и middle strike (средней дальности) — показали свою эффективность: их использует, например, СБУ. Первый удар FP-1 — устройство с надписью "За Бородянку": медиа показали, как выглядело ударное средство Fire Point, которым в 2023 году ударили по российским войскам.

FP-1 и Фламинго — первый дальнобойный дрон в 2023 году Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Дроны FP-1 — примеры применения бойцами СБУ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Как удалось наладить массовый выпуск ударных средств для Сил обороны:

дешевые материалы, которые доступны в гражданской жизни и с которыми могут работать рабочие без слишком высокой квалификации;

создавали собственные конструктивные решения на основе открытых данных. Среди прочего — создали собственный бустер, основываясь на роликах YouTube и школьных знаниях химии;

переход от импортных компонентов/станков к собственному производству — например, начали самостоятельно изготавливать намоточные станки и ракетные ускорители ("бустеры").

"Объемы выпуска этого самолетика вот-вот будут измеряться сотнями бортов в сутки", — говорится в статье.

Среди прочего, выяснилось, что к производству начали привлекать другие украинские предприятия, а некоторые из которых получили "новую жизнь", потому что уже готовились закрыться. Например, таким образом начали сотрудничать с компанией, которая занималась металлообработкой.

FP-1 и FP-2 — производство и особенности использования

Для FP-1 и FP-2 в Украине (или в Дании) изготавливают высокотехнологичные компоненты — ракетные ускорители, благодаря которым дроны стартуют и набирают скорость, а также CRPA-антенны, защищающие от действия российских средств РЭБ, и моторы, и ракетное топливо.

В статье признают, что боевая часть дальнобойного беспилотника вряд ли сможет нанести сильные повреждения нефтеперерабатывающему заводу и предприятию ВПК. Но попадания, взрывы, пожары все же наносят ущерб и несколько тормозят российские возможности.

"Если сравнивать с машинами, FP-1 — это такой себе "пирожок" (Таврия). Очень прагматичная схема. Если бы ставилась задача достичь наибольших показателей скорости и дальности, то это должно быть что-то другое. Но по отзывам слышу, что свою миссию он выполняет", — привело медиа мнение другого производителя дронов, имя которого не указано.

Производство ракет "Фламинго"

Что касается ракеты "Фламинго", то ее действительно создали на основе советского беспилотника Ту-141 "Стриж", который переделали в соответствии с возможностями современного производства. Ракеты используют старые двигатели АИ-25ТЛ, которые восстанавливают в промышленных масштабах. При этом цель ремонта — способность выдержать один полет в один конец. Впрочем, работают над собственным двигателем, который заменит советский аналог, рассказали журналистам представители компании-производителя.

Другие особенности ракеты "Фламинго" — инерционная система навигации и GPS и система защиты от РЭБ — CRPA-антенна. Также признается, что ракету хорошо "видят" российские средства ПВО, поэтому основная задача, которая на сегодня решается, — чтобы украинская крылатая ракета могла лететь на сверхнизких высотах. Отмечается, что средство поражения стало жертвой "завышенных ожиданий", поскольку его начали рано называть "геймченджером" и сравнивать Tomahawk.

Ракета "Фламинго" покрасили розовым, чтобы лучше видеть на полигоне Фото: Технологические силы Украины

Отметим, 12 декабря Фокус писал об особенностях создания баллистических ракет, которые планирует изготавливать компания-разработчик "Фламинго". Речь идет о ракетах FP-7 и FP-9, которые прошли испытания на высоте 120 км.

Напоминаем, на портале Defense Express объяснили, почему средства поражения Fire Point выдавали за продукцию компании из Объединенных Арабских Эмиратов.