Виробництво FP-1 та "Фламінго": тісні цехи, дешеві компоненти, власні "бустери", — ЗМІ

Виробництво дронів FP-1 та FP-2 відбувається у тісних цехах з максимальним використанням стандартизованих дешевих компонентів, розповіло медіа, яке на власні очі побачило технологічні процеси. Завдяки простоті та стандартизації є плани перетворити ці безпілотники у "народні дрони", щоб їх могли виготовляти на будь-якому підприємстві. Які особливості FP-1 та FP-2 і чому ракета "Фламінго" стала жертвою завищених очікувань?

Журналісти проєкту "Оборонка" відвідали виробництво компанії Fire Point, поспілкувались з українськими бійцями, які використовують продукцію цієї компанії, та з іншими виробниками дронів, та пояснили, як працюють цехи, які виготовляють FP-1, FP-2 та "Фламінго". У матеріалі повідомили, серед іншого, що завдяки ініціативності компанії деякі інші підприємства України "ожили", хоч от-от мали закритись. Головна особливість технології — використання простих та недорогих матеріалів, і це дозволяє "штампувати" готові вироби у значній кількості.

FP-1 та "Фламінго" — як організували виробництво

Цехи підприємства мають інакший вигляд, ніж на первісних фото, опублікованих медіа Associated Press, ідеться у статті. Насправді вони тісні, заставлені великої кількістю стелажів з пронумерованими корпусами, і дещо схожі на лабіринти. Зауважується, що тіснота може бути пов'язані з великим замовленням Генштабу ЗСУ, оскільки продукція — дрони deep strike (великої дальності) та middle strike (середньої дальності) — показали свою ефективність: їх використовує, наприклад, СБУ. Перший удар FP-1 — пристрій з надписом "За Бородянку": медіа показали, як виглядав ударний засіб Fire Point, яким у 2023 році вдарили по ворожому війську.

FP-1 та Фламінго - перший далекобійний дрон у 2023 році Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Дрони FP-1 - приклади застосування бійцями СБУ Фото: Портал "Межа "Оборонка"

Як вдалось налагодити масовий випуск ударних засобів для Сил оборони:

дешеві матеріали, які доступні у цивільному житті і з якими можуть працювати робітники без надто високої кваліфікації;

створювали власні конструктивні рішення на основі відкритих даних. Серед іншого — створили власний бустер, ґрунтуючись на роликах YouTube та шкільних знаннях хімії;

перехід від імпортних компонентів/верстатів до власного виробництва — наприклад, почали самостійно виготовляти намотувальні верстати та виготовляти ракетні прискорювачі ("бустери").

"Обсяги випуску цього літачка от-от вимірюватимуться сотнями бортів на добу", — ідеться у статті.

Серед іншого, з'ясувалось, що до виробництва почали залучати інші українські підприємства, а деякі з яких отримали "нове життя", бо вже готувались закритись. Наприклад, таким чином почали співпрацювати з компанією, яка займалась металообробкою.

FP-1 та FP-2 — виробництво та особливості використання

Для FP-1 та FP-2 в Україні (або в Данії) виготовляють високотехнологічні компоненти — ракетні прискорювачі, завдяки яким дрони стартують та набирають швидкість, а також CRPA-антени, які захищають від дії російських засобів РЕБ, і мотори, і ракетне паливо.

У статті визнають, що бойова частина далекобійного безпілотника навряд чи зможе завдати сильних пошкоджень нафтопереробному заводу та підприємству ВПК. Але влучання, вибухи, пожежі все ж завдають шкоди і дещо гальмують російські можливості.

"Якщо порівнювати з машинами, FP-1 — це такий собі "пиріжок" (Таврія). Дуже прагматична схема. Якби ставилась задача досягти найбільших показників швидкості й дальності, то це мало б бути щось інше. Але за відгуками чую, що свою місію він виконує", — навело медіа думку іншого виробника дронів, ім'я якого не вказане.

Виробництво ракет "Фламінго"

Щодо ракети "Фламінго", то її дійсно створили на основі радянського безпілотника Ту-141 "Стриж", який переробили відповідно до можливостей сучасного виробництва. Ракети використовують старі двигуни АІ-25ТЛ, які відновлюють у промислових масштабах. При цьому мета ремонту — здатність витримати один політ в один кінець. Втім, працюють над власним двигуном, який замінить радянський аналог, розповіли журналістам представники компанії-виробника.

Інші особливості ракети "Фламінго" — інерційна система навігації та GPS і система захисту від РЕБ — CRPA-антена. Також визнається, що ракету добре "бачать" російські засоби ППО, тому основне завдання, яке на сьогодні розв'язується, — щоб українська крилата ракета могла летіти на наднизьких висотах. Зауважується, що засіб ураження став жертвою "завищених очікувань", оскільки його почали зарано називати "геймченджером" і порівнювати Tomahawk.

Ракета "Фламінго" пофарбували рожевим, щоб краще бачити на полігоні Фото: Технологічні сили України

Зазначимо, 12 грудня Фокус писав про особливості створення балістичних ракет, які планує виготовляти компанія-розробник "Фламінго". Ідеться про ракети FP-7 та FP-9, які пройшли випробування на висоті 120 км.

Нагадуємо, на порталі Defense Express пояснили, чому засоби ураження Fire Point видавали за продукцію компанії з Об'єднаних Арабських Еміратів.