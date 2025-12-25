"Провести анализ": Жорин назвал одну из главных причин СЗЧ в украинской армии

Одной из главных причин того, что украинские военнослужащие уходят в самовольное оставление части (СВЧ), является отсутствие доверия к командирам.

Именно этот аспект составляет 70% от того, пойдет ли человек в СЗЧ, заявил подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

"То, что люди уходят в СВЧ — у этого есть причины, и они абсолютно понятны. Первое, что надо сделать, — это посмотреть на подразделения, в которых больше уходят в СВЧ, и в которых меньше. И просто провести анализ, почему так происходит", — сказал Жорин.

Он пояснил, что большую роль играет доверие военных к своему командиру. По его словам, от этого процентов на 70 зависит, пойдет ли человек в СЗЧ.

"Нормальный внутренний климат с авторитетом командира и с доверием к командиру, когда человек знает, что его жизнь в руках того человека, которому можно доверять", — отметил Жорин.

Военный отметил, что есть люди, которые должны нести ответственность за решение пойти в СЗЧ: в частности те, кто покинул позиции, подставив своих собратьев.

