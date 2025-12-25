"Провести аналіз": Жорін назвав одну з головних причин СЗЧ в українському війську

Однією з головних причин того, що українські військовослужбовці йдуть в самовільне залишення частини (СЗЧ), є відсутність довіри до командирів.

Саме цей аспект складає 70% від того, чи піде людина в СЗЧ, заявив підполковник Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

"Те, що люди йдуть в СЗЧ — у цього є причини, і вони абсолютно зрозумілі. Перше, що треба зробити, – це подивитися на підрозділи, в яких більше йдуть в СЗЧ, і в яких менше. І просто провести аналіз, чому так відбувається", — сказав Жорін.

Він пояснив, що велику роль відіграє довіра військових до свого командира. За його словами, від цього відсотків на 70 залежить, чи піде людина в СЗЧ.

"Нормальний внутрішній клімат з авторитетом командира і з довірою до командира, коли людина знає, що її життя в руках тієї людини, якій можна довіряти", — зазначив Жорін.

Військовий наголосив, що є люди, які мають нести відповідальність за рішення піти в СЗЧ: зокрема ті, хто покинув позиції, підставивши своїх побратимів.

