Дроны ВС РФ ударили по Ан-26 под Николаевом и Ми-24 под Полтавой: как это удалось, — волонтер (фото)

Вооруженные силы Украины могли потерять военно-транспортный самолет Ан-26 и боевой вертолет, сообщил волонтер Сергей Стерненко. Украинское командование не подтвердило потерю, но видео с кадрами попадания опубликовали россияне. Что могло произойти на аэродромах, расположенных в тылу ВСУ на расстоянии 100-300 км от фронта?

Ан-26, вероятно, взорвали на аэродроме в Николаевской области, а вертолет — в Полтавской области, написал Стерненко в Telegram-канале. Кроме того, пострадал корабль. Для атаки в глубокий тыл ВСУ россияне могли использовать FPV-дроны, которые использовали специальную аппаратуру для связи с операторами. При этом OSINTеры установили, что ВС РФ могли попасть по нерабочему самолету и вертолету, которые давно стояли на аэродроме и не летали.

Утром 19 декабря волонтер опубликовал три фото — скриншоты из видео, опубликованных в пабликах российских военных. На первом фото — изображение вертолета за мгновение до того, как по нему попал российский дрон. Видно, что вертолет стоит под открытым небом, вокруг нет защитных сооружений, ангара также не заметно военнослужащих, а удар состоялся днем.

Второе фото — кадр за мгновение до попадания по самолету Ан-26.

Третье фото — момент удара по грузовому судну в порту Николаева. Рядом со скриншотом записи дрона ВС РФ — сообщение вице-премьера Алексея Кулебы, который сообщил об атаке ВС РФ на гражданский корабль под флагом Либерии и по элеватору. Атака состоялась в ночь на 26 декабря.

По мнению волонтера, россияне могли достать до цели благодаря двум технологиям. Первая — работали дроны с LTE-модемами, вторая — сброс с дрона-носителя и с использованием mesh-сети для связи.

"Я ставлю на первый вариант. Решить эту проблему достаточно легко с технической точки зрения, и украинские операторы знают", — добавляется в заметке.

Удары дронов ВС РФ — детали

Стерненко не уточнил, когда именно произошла атака на вертолет в Полтавской области и на самолет в Николаевской, поэтому не ясно, произошло ли это тогда же, когда россияне били по кораблю. Ориентировочное расстояние от Полтавы до линии фронта — около 300 км, а от российско-украинской границы на востоке — около 160 км. Расстояние от Николаева до линии фронта по Днепру и до Кинбурнской косы — около 70-80 км, до оккупированного Крыма — около 300 км.

Некоторые детали относительно удара дронов РФ по аэродромам в тылу ВСУ добавили в Telegram-канале Drone Bomber. Указывается, что атаку выполнило российское подразделение "Рубикон", а поврежденный вертолет — это Ми-24. Кроме того, согласно данным авторов канала, обе единицы военной техники были в нерабочем состоянии. В частности, Ми-24 стоял на аэродроме с 2022 года, а Ан-26 — с 2021. В качестве доказательства, публикуется спутниковое фото с Google maps, на которых видно указанную технику.

Украинское командование пока не комментировало возможные удары дронов ВС РФ по тыловым аэродромам ВСУ в Николаевской и Полтавской области, расположенных на расстоянии 200-300 от линии боев.

Отметим, Фокус писал о военно-транспортном самолете Ан-26 командования Центрального региона: не известно, 29 декабря речь шла об этом воздушном судне или о другом. Как сообщило медиа АрмияInform, в 2021 году его начали модернизировать под стандарты НАТО.

Напоминаем, украинские спецслужбы сообщили об ударе дронов по самолету Ан-26 ВС РФ во временно оккупированном Крыму: спецоперацию провели бойцы отряда "Призраки" в начале декабря 2025 года.