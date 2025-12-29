Дрони ЗС РФ дістали до Ан-26 під Миколаєвом та Мі-24 під Полтавою: як це вдалось, — волонтер (фото)
Збройні сили України могли втратити військово-транспортний літак Ан-26 та бойовий вертоліт, повідомив волонтер Сергій Стерненко. Українське командування не підтвердило втрату, але відео з кадрами влучання опублікували росіяни. Що могло статись на летовищах, розташованих в тилу ЗСУ на відстані 100-300 км від фронту?
Ан-26, ймовірно, підірвали на летовищі у Миколаївській області, а вертоліт — у Полтавській області, написав Стерненко у Telegram-каналі. Крім того, постраждав корабель. Для атаки в глибокий тил ЗСУ росіяни могли використати FPV-дрони, які використовували спеціальну апаратуру для зв'язку з операторами. При цьому OSINTери встановили, що ЗС РФ могли поцілити по неробочому літаку та вертольоту, які давно стояли на летовищі та не літали.
Зранку 19 грудня волонтер опублікував три фото — скриншоти з відео, опублікованих у пабліках російських військових. На першому фото — зображення вертольота за мить до того, як по ньому влучив російський дрон. Бачимо, що вертоліт стоїть просто неба, навколо не має захисних споруд, ангару також не помітно військовослужбовців.
Друге фото — кадр за мить до влучання по літаку Ан-26.
Третє фото — момент удару по вантажному судну у порту Миколаєва. Поруч зі скриншотом запису дрона ЗС РФ — допис віцепрем'єра Олексія Кулеби, який повідомив про атаку ЗС РФ на цивільний корабель під прапором Ліберії та по елеватору. Атака відбулась в ніч на 26 грудня.
На думку волонтера, росіяни могли дістати до цілі завдяки двом технологіям. Перша — працювали дрони з LTE-модемами, друга — скид з дрона-носія та з використанням mesh-мережі для зв'язку.
"Я ставлю на перший варіант. Розв'язати цю проблему досить легко із технічної точки зору, і українські оператори знають", — додається у дописі.
Удари дронів ЗС РФ — деталі
Стерненко не уточнив, коли саме відбулась атака на вертоліт у Полтавській області та на літак у Миколаївській, тому не ясно, чи сталось тоді ж, коли росіяни били по кораблю. Орієнтовна відстань від Полтави до лінії фронту — близько 300 км, а від російсько-українського кордону на сході — близько 160 км. Відстань від Миколаєва до лінії фронту по Дніпру та до Кінбурнської коси — близько 70-80 км, до окупованого Криму — близько 300 км.
Деякі деталі щодо удару дронів РФ по аеродромах в тилу ЗСУ додали у Telegram-каналі Drone Bomber. Вказується, що атаку виконав російський підрозділ "Рубікон", а пошкоджений вертоліт — це Мі-24. Крім того, згідно з даними авторів каналу, обидві одиниці військової техніки були у неробочому стані. Зокрема, Мі-24 стояв на летовищі з 2022 року, а Ан-26 — з 2021. Як доказ, публікується супутникове фото з Google maps, на яких видно вказану техніку.
Українське командування поки не коментувало можливі удари дронів ЗС РФ по тилових аеродромах ЗСУ в Миколаївській та Полтавській області, розташованих на відстані 200-300 від лінії боїв.
Зазначимо, Фокус писав про військово-транспортний літак Ан-26 командування Центрального регіону: не відомо, 29 грудня ішлося про це повітряне судно чи про інше. Як повідомило медіа АрміяInform, у 2021 році його почали модернізувати під стандарти НАТО.
Нагадуємо, українські спецслужби повідомили про удар дронів по літаку Ан-26 ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму: спецоперацію провели бійці загону "Примари" на початку грудня 2025 року.