Дрони ЗС РФ дістали до Ан-26 під Миколаєвом та Мі-24 під Полтавою: як це вдалось, — волонтер (фото)

Збройні сили України могли втратити військово-транспортний літак Ан-26 та бойовий вертоліт, повідомив волонтер Сергій Стерненко. Українське командування не підтвердило втрату, але відео з кадрами влучання опублікували росіяни. Що могло статись на летовищах, розташованих в тилу ЗСУ на відстані 100-300 км від фронту?

Ан-26, ймовірно, підірвали на летовищі у Миколаївській області, а вертоліт — у Полтавській області, написав Стерненко у Telegram-каналі. Крім того, постраждав корабель. Для атаки в глибокий тил ЗСУ росіяни могли використати FPV-дрони, які використовували спеціальну апаратуру для зв'язку з операторами. При цьому OSINTери встановили, що ЗС РФ могли поцілити по неробочому літаку та вертольоту, які давно стояли на летовищі та не літали.

Зранку 19 грудня волонтер опублікував три фото — скриншоти з відео, опублікованих у пабліках російських військових. На першому фото — зображення вертольота за мить до того, як по ньому влучив російський дрон. Бачимо, що вертоліт стоїть просто неба, навколо не має захисних споруд, ангару також не помітно військовослужбовців.

Удари дронів ЗС РФ - атака на вертоліт Мі-24 під Полтавою, фото 29 грудня Фото: Telegram / Стерненко

Друге фото — кадр за мить до влучання по літаку Ан-26.

Удари дронів ЗС РФ - атака на Ан-26 під Миколаєвом, фото 29 грудня Фото: Telegram / Стерненко

Третє фото — момент удару по вантажному судну у порту Миколаєва. Поруч зі скриншотом запису дрона ЗС РФ — допис віцепрем'єра Олексія Кулеби, який повідомив про атаку ЗС РФ на цивільний корабель під прапором Ліберії та по елеватору. Атака відбулась в ніч на 26 грудня.

Удари дронів ЗС РФ - атака на корабель під Миколаєвом, фото 29 грудня Фото: Telegram / Стерненко

На думку волонтера, росіяни могли дістати до цілі завдяки двом технологіям. Перша — працювали дрони з LTE-модемами, друга — скид з дрона-носія та з використанням mesh-мережі для зв'язку.

"Я ставлю на перший варіант. Розв'язати цю проблему досить легко із технічної точки зору, і українські оператори знають", — додається у дописі.

Удари дронів ЗС РФ — деталі

Стерненко не уточнив, коли саме відбулась атака на вертоліт у Полтавській області та на літак у Миколаївській, тому не ясно, чи сталось тоді ж, коли росіяни били по кораблю. Орієнтовна відстань від Полтави до лінії фронту — близько 300 км, а від російсько-українського кордону на сході — близько 160 км. Відстань від Миколаєва до лінії фронту по Дніпру та до Кінбурнської коси — близько 70-80 км, до окупованого Криму — близько 300 км.

Удари дронів ЗС РФ - яку відстань до Полтави здолали б дрони, якби злетіли на лінії фронту Фото: DeepState

Деякі деталі щодо удару дронів РФ по аеродромах в тилу ЗСУ додали у Telegram-каналі Drone Bomber. Вказується, що атаку виконав російський підрозділ "Рубікон", а пошкоджений вертоліт — це Мі-24. Крім того, згідно з даними авторів каналу, обидві одиниці військової техніки були у неробочому стані. Зокрема, Мі-24 стояв на летовищі з 2022 року, а Ан-26 — з 2021. Як доказ, публікується супутникове фото з Google maps, на яких видно вказану техніку.

Удари дронів ЗС РФ - інформація про Ан-26 та Мі-24 України Фото: Скриншот

Українське командування поки не коментувало можливі удари дронів ЗС РФ по тилових аеродромах ЗСУ в Миколаївській та Полтавській області, розташованих на відстані 200-300 від лінії боїв.

Зазначимо, Фокус писав про військово-транспортний літак Ан-26 командування Центрального регіону: не відомо, 29 грудня ішлося про це повітряне судно чи про інше. Як повідомило медіа АрміяInform, у 2021 році його почали модернізувати під стандарти НАТО.

Нагадуємо, українські спецслужби повідомили про удар дронів по літаку Ан-26 ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму: спецоперацію провели бійці загону "Примари" на початку грудня 2025 року.