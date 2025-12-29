ВС РФ потеряли военные спутники "Тундра" раннего ракетного предупреждения: какие последствия (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации не получают сигнал от пяти из шести спутников системы "Тундра", которая должна была бы информировать Москву о пуске ракет с территории Соединенных Штатов Америки. Россияне имеют наземные станции предупреждения, которые подают сигнал тревоги позже, чем космическая система. Что произошло на околоземной орбите и какие последствия для российской обороны?

Об отсутствии сигнала спутников "Тундра" рассказал эксперт по российскому ядерному оружию Павел Подвиг, сообщило росСМИ "Агентство. Новости". Эксперт обратил внимание на сигналы орбитального наблюдения, которые показали, что в рабочем состояния находится один спутник из шести, при чем для выполнения задач нужно минимум четыре аппарата. Кроме того, и последний спутник "Тундра" вызывает вопросы, поскольку вовремя не провел корректировку орбиты.

РосСМИ опубликовало данные наблюдения, которые, по мнению Подвига, говорят о неполадках с российскими военными спутниками. На первом изображении — сигнал от последнего рабочего Cosmos 2552. Аппарат не выполнил корректировку орбиты, благодаря которой он не падает на Землю, но пока рано говорить, что и он сломался, заметил ученый.

ПРО России — сигнал спутника "Тундра" Cosmos 2552 Фото: Агентство. Новости

На втором и третьем изображениях — сигналы от Cosmos 2541 и Cosmos 2563, которые вышли из строя раньше. Причем оба аппарата сломались в 2025 году и каждый раз это происходило после корректировки орбиты (в марте и июле соответственно).

ПРО России — сигнал спутника "Тундра" Cosmos 2563 Фото: Агентство. Новости

ПРО России — сигнал спутника "Тундра" Cosmos 2541 Фото: Агентство. Новости

ПРО России — каковы последствия поломки "Тундры"

"Тундра" (или "Изделие 14Ф142") — это спутники раннего ракетного предупреждения ПРО России, которые должны были заменить устаревшую систему "Око-1". Их начали выводить на орбиту в 2015 году, и до 2022 года вокруг Земли должно было бы двигаться 10 аппаратов. Впрочем, в течение 10 лет РФ запустила только шесть, а для раннего предупреждения нужно минимум четыре, пояснил эксперт. Четыре спутника на орбите было в 2020 году, и тогда россияне заявили, что их "Единая космическая система "Купол" вышла на "минимальный штатный состав" и может отслеживать вероятные пуски баллистических и космических ракет с территории США и с полигонов других стран. Президент РФ Владимир Путин заверил, что "Купол" информировал Москву о проведении 190 пусков (по состоянию на 2019 год).

РосСМИ добавило, что за вывод аппаратов в космос отвечал командующий Воздушно-космических войск генерал Сергей Суровикин, который пообещал. что за вражескими средствами поражения будут следить не четыре, а 10 военных спутников до 2024 года. Уточняется, что у РФ есть наземные станции раннего наблюдения, поэтому потеря "Купола" не критична для ПРО, но спутники давали возможность заметить цель на минуты раньше.

Отметим, Фокус писал о возможностях Космических сил США, созданный во время первой каденции в Белом доме президента Дональда Трампа. В составе сил до 10 тыс. военнослужащих и они отвечают за связь, разведку, но не за сбивание вражеских аппаратов.

Напоминаем, осенью стало известно, что в Украине планируют создать Космические войска, которые сделают ВСУ независимыми от разведданных западных партнеров.