ЗС РФ втратили військові супутники "Тундра" раннього ракетного попередження: які наслідки (фото)

Збройні сили Російської Федерації не отримують сигнал від п'яти з шести супутників системи "Тундра", яка мала б інформувати Москву про пуск ракет з території Сполучених Штатів Америки. Росіяни мають наземні станції попередження, які подають сигнал тривоги пізніше, ніж космічна система. Що сталось на навколоземній орбіті та які наслідки для російської оборони?

Про відсутність сигналу супутників "Тундра" розповів експерт з російської ядерної зброї Павло Подвиг, повідомило росЗМІ "Агентство. Новости". Експерт звернув увагу на сигнали орбітального спостереження, які показали, що у робочому стану перебуває один супутник з шести, при чому для виконання завдань потрібно мінімум чотири апарати. Крім того, і останній супутник "Тундра" викликає питання, оскільки вчасно не провів корегування орбіти.

РосЗМІ опублікувало дані спостереження, які, на думку Подвига, говорять про негаразди з російськими військовими супутниками. На першому зображенні — сигнал від останнього робочого Cosmos 2552. Апарат не виконав корегування орбіти, завдяки якому він не падає на Землю, але поки рано говорити, що і він зламався, зауважив науковець.

ПРО Росії - сигнал супутника "Тундра" Cosmos 2552 Фото: Агентство. Новости

На другому та третьому зображеннях — сигнали від Cosmos 2541 та Cosmos 2563, які вийшли з ладу раніше. При чому обидва апарати зламались у 2025 році і щоразу це відбувалось після корегування орбіти (у березні та липні відповідно).

ПРО Росії - сигнал супутника "Тундра" Cosmos 2563 Фото: Агентство. Новости

ПРО Росії - сигнал супутника "Тундра" Cosmos 2541 Фото: Агентство. Новости

ПРО Росії — які наслідки поломки "Тундри"

"Тундра" (або "Виріб 14Ф142") — це супутники раннього ракетного попередження ПРО Росії, які мали замінити застарілу систему "Око-1". Їх почали виводити на орбіту у 2015 році, і до 2022 року навколо Землі мало б рухатись 10 апаратів. Втім, протягом 10 років РФ запустила лише шість, а для раннього попередження потрібно мінімум чотири, пояснив експерт. Чотири супутники на орбіті було у 2020 році, і тоді росіяни заявили, що їхня "Єдина космічна система "Купол" вийшла на "мінімальний штатний склад" і може відстежувати ймовірні пуски балістичних та космічних ракет з території США та з полігонів інших країн. Президент РФ Володимир Путін запевнив, що "Купол" інформував Москву про проведення 190 пусків (станом на 2019 рік).

РосЗМІ додало, що за виведення апаратів у космос відповідав командувач Повітряно-космічних військ генерал Сергій Суровікін, який пообіцяв. що за ворожими засобами ураження стежитимуть не чотири, а 10 військових супутників до 2024 року. Уточнюється, що у РФ є наземні станції раннього спостереження, тому втрата "Купола" не критична для ПРО, але супутники давали можливість помітити ціль на хвилини раніше.

Зазначимо, Фокус писав про можливості Космічних сил США, створений під час першої каденції у Білому домі президента Дональда Трампа. У складі сил до 10 тис. військовослужбовців і вони відповідають за зв'язок, розвідку, але не за збиття ворожих апаратів.

Нагадуємо, восени стало відомо, що в Україні планують створити Космічні війська, які зроблять ЗСУ незалежними від розвідданих західних партнерів.