Россия готовит ядерное усиление для "Полонезов": в Минске похвастались сотрудничеством

Беларусь рассматривает возможность оснащения оперативно-тактического ракетного комплекса "Полонез" ядерной боевой частью при участии российских специалистов. Параллельно во время совместных учений уже отрабатываются сценарии применения тактического ядерного оружия.

Как рассказал председатель Комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Лепешко в комментарии пропагандистскому ресурсу "Sputnik Беларусь", сейчас ведутся совместные разработки России и Беларуси, которые должны обеспечить возможность использования тактического ядерного вооружения с различных носителей, в том числе и ракетного комплекса "Полонез".

По его словам, президент Беларуси Александр Лукашенко недавно заявлял о замене ядерного вооружения, размещенного на территории страны, на новейшие образцы. Также Лепешко уточнил, что речь идет не об увеличении арсенала, а о модернизации и совершенствовании имеющихся систем.

Отдельно белорусский чиновник подтвердил, что во время совместных учений "Запад" военные отрабатывали алгоритмы применения ядерного вооружения. При этом речь шла именно о тактическом уровне, а не о стратегических силах.

"Я думаю, что, вероятно, речь идет об обновленном вооружении с точки зрения его совершенствования. У нас есть как авиационные, так и ракетные системы, способные применять ядерное оружие. Во время учений "Запад" отрабатывался алгоритм его применения. Кроме того, я слышал, что Россия и Беларусь ведут совместные разработки, чтобы обеспечить возможность использования тактического ядерного оружия, в частности из комплексов "Полонез"", — добавил Лепешко.

Также чиновник обсудил с журналистом тему возможного ядерного конфликта и отметил, что современное оружие за последние десятилетия существенно эволюционировало, а его поражающие факторы значительно выросли. Если раньше мощность боеприпасов измерялась килотоннами, то сейчас — мегатоннами. По его убеждению, военные осознают последствия такого сценария, поэтому реальных предпосылок для применения даже тактического ядерного оружия пока нет, несмотря на жесткую риторику.

"В случае ядерного конфликта спрятаться не удастся никому и нигде — ни один подвал не спасет. Военные это понимают, поэтому я не думаю, что кто-то решится применить даже тактическое ядерное оружие наименьшей мощности. Для этого нет предпосылок. Несмотря на недружественную риторику, с соседями все равно происходит обмен информацией в этом направлении", — сказал Лепешко.

Чем уникален ОТРК "Полонез"

Как пишет издание "Милитарный", белорусский ракетный комплекс "Полонез" создали на основе китайской многофункциональной системы GATSS, адаптировав ее под национальное колесное шасси МЗКТ-7930 "Астролог".

Публичную презентацию "Полонеза" провели в 2015 году во время военного парада в Минске. Уже в 2016 году система завершила государственные испытания и поступила на вооружение вооруженных сил Республики Беларусь.

Также издание отмечает, что комплекс использует ракеты калибра 301 мм. Дальность поражения зависит от типа боеприпаса:

ракета А200 работает на расстоянии до 200 километров,

А300 — до 290 километров.

Более того, наведение сочетает инерциальную систему с коррекцией через GPS, а заявленная точность поражения находится в пределах 15-30 метров.

Сейчас "Полонез" входит в состав 336-й реактивной артиллерийской бригады, расположенной в Осиповичах. В 2018 году этот ракетный комплекс появился и на вооружении Азербайджана.

