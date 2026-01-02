Росія готує ядерне підсилення для "Полонезів": у Мінську похизувалися співпрацею

Білорусь розглядає можливість оснащення оперативно-тактичного ракетного комплексу "Полонез" ядерною бойовою частиною за участі російських фахівців. Паралельно під час спільних навчань уже відпрацьовуються сценарії застосування тактичної ядерної зброї.

Як розповів голова Комісії з національної безпеки Палати представників Національних зборів Білорусі Геннадій Лепешко у коментарі пропагандистському ресурсу "Sputnik Беларусь", наразі ведуться спільні розробки Росії та Білорусі, які мають забезпечити можливість використання тактичного ядерного озброєння з різних носіїв, зокрема й ракетного комплексу "Полонез".

За його словами, президент Білорусі Олександр Лукашенко нещодавно заявляв про заміну ядерного озброєння, розміщеного на території країни, на новітні зразки. Також Лепешко уточнив, що йдеться не про збільшення арсеналу, а про модернізацію та вдосконалення наявних систем.

Окремо білоруський посадовець підтвердив, що під час спільних навчань "Запад" військові відпрацьовували алгоритми застосування ядерного озброєння. При цьому мова йшла саме про тактичний рівень, а не про стратегічні сили.

"Я думаю, що, ймовірно, йдеться про оновлене озброєння з погляду його вдосконалення. У нас є як авіаційні, так і ракетні системи, здатні застосовувати ядерну зброю. Під час навчань "Захід" відпрацьовувався алгоритм її застосування. Крім того, я чув, що Росія та Білорусь ведуть спільні розробки, аби забезпечити можливість використання тактичної ядерної зброї, зокрема з комплексів "Полонез"", — додав Лепешко.

Також посадовець обговорив із журналістом тему можливого ядерного конфлікту та зазначив, що сучасна зброя за останні десятиліття суттєво еволюціонувала, а її уражаючі фактори значно зросли. Якщо раніше потужність боєприпасів вимірювалася кілотоннами, то нині — мегатоннами. На його переконання, військові усвідомлюють наслідки такого сценарію, тому реальних передумов для застосування навіть тактичної ядерної зброї наразі немає, попри жорстку риторику.

"У разі ядерного конфлікту сховатися не вдасться нікому й ніде — жоден підвал не врятує. Військові це розуміють, тож я не думаю, що хтось наважиться застосувати навіть тактичну ядерну зброю найменшої потужності. Для цього немає передумов. Попри недружню риторику, з сусідами все одно відбувається обмін інформацією в цьому напрямі", — сказав Лепешко.

Чим унікальний ОТРК "Полонез"

Як пише видання "Мілітарний", білоруський ракетний комплекс "Полонез" створили на основі китайської багатофункціональної системи GATSS, адаптувавши її під національне колісне шасі МЗКТ-7930 "Астролог".

Публічну презентацію "Полонеза" провели у 2015 році під час військового параду в Мінську. Уже в 2016 році система завершила державні випробування та надійшла на озброєння збройних сил Республіки Білорусь.

Також видання зазначає, що комплекс використовує ракети калібру 301 мм. Дальність ураження залежить від типу боєприпасу:

ракета А200 працює на відстані до 200 кілометрів,

А300 — до 290 кілометрів.

Ба більшк, наведення поєднує інерціальну систему з корекцією через GPS, а заявлена точність ураження перебуває в межах 15–30 метрів.

Нині "Полонез" входить до складу 336-ї реактивної артилерійської бригади, розташованої в Осиповичах. У 2018 році цей ракетний комплекс з’явився і на озброєнні Азербайджану.

Нагадаємо, що, на думку аналітиків, українська столиця та більша частина території України перебувають поза межами ураження ракети "Орешник".

Раніше Володимир Зеленський попереджав західних партнерів про те, що РФ планує розмістити шість ракет типу "Орешник" на території Білорусі, і це може створити потенційну загрозу для східної Європи.