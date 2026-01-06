Вблизи президентской резиденции в центре столицы Венесуэлы прогремели громкие взрывы (видео)

Вечером 5 января в центре столицы Венесуэлы, Каракасе, прозвучала серия громких взрывов. Их было слышно неподалеку от президентской резиденции.

Очевидцы сообщают, что слышали стрельбу и работу зенитных установок в городе. Об этом пишет издание La Patilla.

"Жители районов, прилегающих к дворцу Мирафлорес, сообщили о сильных взрывах, что свидетельствует об использовании короткоствольного оружия и активации зенитного огня по периметру президентской резиденции", — информировало СМИ.

В сети распространили кадры, на которых на улицах Каракаса видно вооруженных людей. В небе над столицей Венесуэлы видны вспышки в небе.

По предварительной информации медиа, в городе активировали системы противовоздушной обороны из-за обнаружения в небе неизвестного летательного объекта. Он пролетел над запрещенным воздушным пространством правительственного комплекса Каракаса.

Відео дня

Вероятно, обнаруженный в небе объект был беспилотником, пишет СМИ. Его увидели непосредственно перед началом серии взрывов в столице Венесуэлы.

Новость дополняется...